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Осимхен: Наша цель – Скудетто
Нападающий Наполи о перспективах команды
Фото: The Guardian Nigeria
Форвард "Наполи" Виктор Осимхен дал интервью после забитого гола в сегодняшней победе над "Венецией". Нападающий забил головой во втором тайме. Это его первый гол в чемпионате с 17 октября прошлого года.
"Я очень рад, я был готов, на этой неделе я готовился к матчу, думая о том, чтобы начать с чистого листа. Сегодня было непросто, мы играли против серьезного соперника, но в итоге победили".
"Я думаю, мы должны быть осторожными и концентрироваться на каждой игре, - продолжает Виктор, - С "Интером" будет нелегко, это великолепный соперник, но мы на правильном курсе. Заработать одно очко будет хорошим результатом, ведь наша цель – Скудетто".
"Наполи" идет на втором месте в Серии А, отставая от "Интера" на одно очко.
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