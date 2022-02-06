Осимхен: Наша цель – Скудетто

Форвард "Наполи" Виктор Осимхен дал интервью после забитого гола в сегодняшней победе над "Венецией". Нападающий забил головой во втором тайме. Это его первый гол в чемпионате с 17 октября прошлого года.

"Я очень рад, я был готов, на этой неделе я готовился к матчу, думая о том, чтобы начать с чистого листа. Сегодня было непросто, мы играли против серьезного соперника, но в итоге победили".

"Я думаю, мы должны быть осторожными и концентрироваться на каждой игре, - продолжает Виктор, - С "Интером" будет нелегко, это великолепный соперник, но мы на правильном курсе. Заработать одно очко будет хорошим результатом, ведь наша цель – Скудетто".

"Наполи" идет на втором месте в Серии А, отставая от "Интера" на одно очко.