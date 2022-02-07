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Старикам тут место: Жиру откладывает гегемонию Интера, Алвеш унижает Симеоне. Аудиомнение #135
Не по лекалам братьев Коэнов
Getty Images / Global Images Ukraine
Обсуждаем поединки между "Интером" и "Миланом", "Барселоной" и "Атлетико". Послушать выпуски можно на Megogo Audio, Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.
Не советуем Симеоне создавать четвертый по счету проект в Мадриде. Как "Интер" проиграл миланское дерби, почему Жиру не нужен "Челси", но зато жизненно необходим команде Пиоли, а "Интеру" еще летать и летать до статуса гегемона в Италии. Так ли прекрасен был Алвеш в матче с "Атлетико", как показалось на первый взгляд, и зачем Адама Траоре "Барселоне" – еще больше мыслей внутри подкаста.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:48 – "Интер" – "Милан" (1:2);
10:16 – "Барселона" – "Атлетико" (4:2);
23:20 – Пожелание смотреть действительно качественный футбол и не попадать в офсайд.
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