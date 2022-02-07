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Старикам тут место: Жиру откладывает гегемонию Интера, Алвеш унижает Симеоне. Аудиомнение #135

Италия
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Не по лекалам братьев Коэнов

Старикам тут место: Жиру откладывает гегемонию Интера, Алвеш унижает Симеоне. Аудиомнение #135

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Обсуждаем поединки между "Интером" и "Миланом", "Барселоной" и "Атлетико". Послушать выпуски можно на Megogo Audio, Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.

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Не советуем Симеоне создавать четвертый по счету проект в Мадриде. Как "Интер" проиграл миланское дерби, почему Жиру не нужен "Челси", но зато жизненно необходим команде Пиоли, а "Интеру" еще летать и летать до статуса гегемона в Италии. Так ли прекрасен был Алвеш в матче с "Атлетико", как показалось на первый взгляд, и зачем Адама Траоре "Барселоне" – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:48 – "Интер" – "Милан" (1:2);

10:16 – "Барселона" – "Атлетико" (4:2);

23:20 – Пожелание смотреть действительно качественный футбол и не попадать в офсайд.

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В статье: Самир Ханданович Атлетико (Мадрид) Оливье Жиру Хави Эрнандес Диего Симеоне Стефан Савич Барселона Интер (Милан) Адама Траоре Дани Алвес Стефан де Врей Милан Дани Алвеш Тео Эрнандес Подкаст Аудиомнение Подкасты UA-Футбол Дензен Дюмфрис Гави
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