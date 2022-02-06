Джампаоло: Психологический удар для Супряги? Был бы удар для меня, если бы мы не победили

Замена Владислава Супряги в его дебютном матче за "Сампдорию" в Серии А уже после 23-ех минут на поле вызвала интерес итальянских СМИ и соответствующие вопросы в адрес главного тренера Марко Джампаоло. Мы уже приводили в послематчевом экспресс-интервью DAZN, а на послематчевой пресс-конференции наставник развил тему.

- Конти вышел вместо Супряги, выглядевшего растерянным, и сразу же забил...

- При первой замене на 36-ой минуте я хотел сохранить ту же тактическую схему, не изменять её. Единственным форвардом на скамье запасных был Супряга, который с нами совсем недавно. А во втором тайме я понял, что умение "Сассуоло" прорываться на дриблинге угрожает нам и может заставить страдать. Потому я решил выпустить правого защитника Конти для прикрытия фланга и пожертвовать Супрягой. После чего мы играли стабильно, страстно и организованно.

- Может ли такой старт повредить Супряге на психологическом уровне?

- Может. Но нам нужно выигрывать матчи. Было рискованно оставлять на поле его, Капуто и Сенси одновременно. Даже 20 минут игровой практики полезны для игрока. Если бы я не выиграл этот матч, я бы чувствовал себя психологически хуже, чем он.

Напомним, что Владислав вышел на замену на 36-ой минуте при счёте 2:0 вместо получившего травму колена форварда Габбьядини и был заменён на 59-ой на правого защитника Конти при том же счёте. В итоге "Сампдория" победила "Сассуоло" со счетом 4:0, прервала серию из пяти поражений во всех турнирах подряд и отдалилась от зоны вылета на расстояние пяти очков. Что касается Габбьядини, то завтра его ожидает МРТ, и журналисты предполагают, что травма довольно серьезна.