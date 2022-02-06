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70-миллионный новичок Ювентуса забил гол в дебютном матче
На 13-й минуте матча против "Вероны"
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 24-го тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" дома побеждает "Верону" - 1:0 (первый тайм).
Счет в поединке открыл новоиспеченный форвард "зебр" Душан Влахович - серб поразил ворота соперника уже на 13-й минуте встречи. Таким образом, 22-летний нападающий отметился забитым мячем в своей дебютной игре за "Юве".
Влахович первую половину текущего сезона провел в "Фиорентине", где за 21 матч в Серии А наколотил 17 мячей. А этой зимой перешел в туринский клуб за 70+5 миллионов евро.
Гол Влаховича
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