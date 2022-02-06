Серия А. Эра Влаховича в Ювентусе началась. И Закарии

Серия А. 24-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Эллас Верона" 2:0

Голы: Влахович 13, Закария 61

"Ювентус": Щесны, Данило, Де Лихт, Кьеллини (Ругани 75), Де Шильо, Артур, Закария (МакКенни 83), Рабио, Дибала (Куадрадо 75), Влахович, Мората (Кен 83)

"Эллас Верона": Монтипо, Казале (Шутало 84), Чеккерини (Рецос 72), Гюнтер, Депаоли, Илич (Пражелик 84), Велозу (Бесса 46), Лазович, Барак (Калинич 72), Тамез, Лазанья

Предупреждения: Мората 58 - Депаоли 17

Главный арбитр: Лука Массими

Первый матч новой эры "Ювентуса". Эры Душана Влаховича. ДВ7. Именно такая атмосфера царила в клубе и вокруг него. Переход сербского форварда вызвал ажиотаж, виданный лишь при приходе Криштиану Роналду. Трибуны "Алльянц Стадиум" пестрели его футболками. О Денисе Закарии говорили гораздо меньше, но и его январский переход называли весьма важным. Довольный Массимилиано Аллегри заявлял, что именно такие игроки ему и были нужны. Что адаптировались быстро. Потому и бросил их в бой сразу же. С чем угадал на все сто.

Аллегри, правда, предостерегал от излишней эйфории от трансферного фестиваля. Опасался "Вероны", которой выдал немало комплиментов. Требуя от своих игроков играть с таким же желанием, с такой же жесткостью, как и она, выигрывать хотя бы столько же единоборств. Лишь тогда, как он заявил, качество его игроков сыграет роль. Так и получилось. В принципе, в единоборствах "Юве" проиграл. Но в целом боролся на равных, а в такой ситуации качество игроков и вдохновение и мотивация новичков сделали своe дeлo.

На 60-ой минуте счет по ударам по воротам был 8:4, а по пасам в атакующей трети поля - 131:53. В пользу "Вероны". Игор Тудор не желал слушать о потерях своих двух лучших бомбардиров Симеоне и Капрари, двух из четырех лучших ассистентов - того же Капрари и Фараони, требовал от подопечных играть в свой футбол. Они и вправду играли агрессивно, атаковали, прессинговали высоко. Но как раз бомбардиров и даже больше ассистентов не хватило. Они почти ничего не создали. А туринцы, как всегда при Аллегри, работали на контратаках.

Влахович начал ударом с 17-ти метров, отбитым Монтипо. Затем Дибала поймал соперника на высоком прессинге, отправил Душана в отрыв, и тот элегантно перебросил вратаря. Далее тот же Душан дважды падал с мячом в штрафной, требуя пенальти, чуть неточно замкнул отличный прострел Мораты. Во втором тайме "Верона" чуть добавила в остроте, но Щесны работал лишь прерывая прострелы/удары с очень острых углов. А Мората развернул контратаку и оставил Закарию перед вратарем. Далее Монтипо еще и отбивал удары Дибалы, МакКенни и Рабио.

Семь побед и три ничьи "Ювентуса" в десяти последних матчах лиги, семь из них без пропущенных. Даже без Кьезы, Локателли, Бонуччи, Бернардески, Сандро, Луки Пеллегрини, практически без МакКенни он продолжил свою серию. На этот раз с помощью свежей крови. Благодаря чему наконец и вышел на четвертое место. А "Верона", перед этим матчем забившая на девять мячей больше, чем "Юве", будет указывать на потери своих бомбардиров и ассистентов и на разницу в трансферных способностях. Она остается девятой.