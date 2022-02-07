У Старой синьоры новый фаворит. Ювентус - Верона 2:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Ювентус – Верона, которые встречались в 24-м туре итальянской Серии А. Уже в дебюте встречи красивый гол забил Душан Влахович – новичок Ювентуса, за которого туринский клуб заплатил 70 млн евро. Превосходство удвоил другой игрок, перешедший в зимнее трансферное окно – Денис Закария. Победа позволила Ювентусу подняться на четвертое место в турнирной таблице, подвинув Аталанту.

Серия А. 24-й тур

Ювентус – Верона 2:0

Голы: Влахович 13, Закария 61