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"Ювентус не борется за Скудетто". Аллегри назвал претендентов на титул в Италии

Италия
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"Ювентус не борется за Скудетто". Аллегри назвал претендентов на титул в Италии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Алленаторе "Ювентуса" Массимилиано Аллегри не считает свою команду претендентом на титул Серии А. Вчера "бьянконери" обыграли "Верону" (2:0) и попали на четвертую позицию в ТОП-4.

"Скудетто разыгрывается между "Интером", "Миланом" и "Наполи", а мы сейчас – вне борьбы. Тем не менее, мы по-прежнему имеем шансы на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона, нужно двигаться постепенно".

"У "Аталанты" есть матч в запасе, а уже на следующих выходных мы играем очный поединок. К сожалению, нам не хватает четырех очков, которые позволили бы нам побороться за трофей. Нужно просто принять это. Кстати, о Кубке Италии – мы хотим попасть в полуфинал".

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В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Серия А Верона
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Источник:
football-italia.net

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