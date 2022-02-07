"Ювентус не борется за Скудетто". Аллегри назвал претендентов на титул в Италии

Алленаторе "Ювентуса" Массимилиано Аллегри не считает свою команду претендентом на титул Серии А. Вчера "бьянконери" обыграли "Верону" (2:0) и попали на четвертую позицию в ТОП-4.

"Скудетто разыгрывается между "Интером", "Миланом" и "Наполи", а мы сейчас – вне борьбы. Тем не менее, мы по-прежнему имеем шансы на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона, нужно двигаться постепенно".