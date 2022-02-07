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"Ювентус не борется за Скудетто". Аллегри назвал претендентов на титул в Италии
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Getty Images / Global Images Ukraine
Алленаторе "Ювентуса" Массимилиано Аллегри не считает свою команду претендентом на титул Серии А. Вчера "бьянконери" обыграли "Верону" (2:0) и попали на четвертую позицию в ТОП-4.
"Скудетто разыгрывается между "Интером", "Миланом" и "Наполи", а мы сейчас – вне борьбы. Тем не менее, мы по-прежнему имеем шансы на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона, нужно двигаться постепенно".
"У "Аталанты" есть матч в запасе, а уже на следующих выходных мы играем очный поединок. К сожалению, нам не хватает четырех очков, которые позволили бы нам побороться за трофей. Нужно просто принять это. Кстати, о Кубке Италии – мы хотим попасть в полуфинал".
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