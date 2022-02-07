Ибрагимович может пропустить матч с Лацио

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович не сыграет в ближайших матчах "Милана", пишет Football Italia.

Из-за травмы, которую он получил в матче против "Ювентуса" 23 января, он пропустит не только миланское дерби, но и поединок против "Лацио" в Кубке Италии 9 февраля и матч Серии А против "Сампдории" 13 февраля.

В текущем сезоне 40-летнего Златана постоянно донимают различные повреждения, однако он успел провести 19 матчей (1068 минут), забив восемь голов и отдав две голевые передачи.