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Ибрагимович может пропустить матч с Лацио

Италия
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Футболист получил травму

Ибрагимович может пропустить матч с Лацио

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович не сыграет в ближайших матчах "Милана", пишет Football Italia.

Из-за травмы, которую он получил в матче против "Ювентуса" 23 января, он пропустит не только миланское дерби, но и поединок против "Лацио" в Кубке Италии 9 февраля и матч Серии А против "Сампдории" 13 февраля.

В текущем сезоне 40-летнего Златана постоянно донимают различные повреждения, однако он успел провести 19 матчей (1068 минут), забив восемь голов и отдав две голевые передачи.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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