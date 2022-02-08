Начало новой эры? Итоги 24-го тура Серии А

Рома - Дженоа 0:0

Интер - Милан 1:2

Фиорентина - Лацио 0:3

Аталанта - Кальяри 1:2

Болонья - Эмполи 0:0

Венеция - Наполи 0:2

Сампдория - Сассуоло 4:0

Удинезе - Торино 2:0

Ювентус - Эллас Верона 2:0

Салернитана - Специя 2:2

24-й тур Серии А вызвал бурю положительных эмоций в красно-черной части Милана и бело-черной части Турина. "Милан" и "Ювентус" теперь верят в перелом, в новое начало, даже в новую эру. В "Лацио" празднуют не бурно, но также верят. Верят и большинство аутсайдеров, добывших хорошие результаты. В "Роме", как всегда, буря отрицательных эмоций, в том числе привычные обвинения в адрес арбитров. А в "Аталанте" скорее апатия. Очень опасная для нее.

"Интер" - "Милан"

Именно по такому Дерби Делла Мадоннина мы скучали. Когда "Милан" и "Интер" не на 6-7 местах и мечтают лишь о четвертом, а главные претенденты на Скудетто. Когда болельщики поддерживают на трибунах, пусть и лишь 50 процентов. Когда победа любой из команд может стать эпохальной или переломной. Когда одна из них взяла чемпионат и Суперкубок, заявляет о начале гегемонии в стране, когда ей уже отдают Скудетто-2022, а вторая в концовке матча переворачивает все с ног на голову.

"Интер" подходил к матчу с девятью победами и ничьей в последних десяти в лиге, с уверенностью, что Скудетто принадлежит ему. Многие эксперты считали, что с ним невозможно бороться. "Милан" - после поражения от "Специи" и 0:0 с "Ювентусом", без Златана, Ребича и двух ведущих центральных защитников. После Меркато, вызвавшего ярость и депрессию болельщиков. Говорили, что поражение выведет его из борьбы за Скудетто. Потому результат и течение матча ещё более важны, эпохальны.

В первом тайме "нерадзурри" выглядели на несколько голов выше соперника. До сих пор спорят, кто же герой матча - Жиру с его дублем или вратарь Маньян за сейвы (кстати, оба не играли в матче первого круга)? Антигероем точно был Франк Кесси, которого Стефано Пиоли поставил на позицию "десятки" с целью остановить Марсело Брозовича. Во втором тайме "Милан" не сказать чтобы заиграл блестяще. Он не создал почти ничего, но очень старался, методично наращивал давление. И в итоге победил.

Пиоли и Жиру признали, что первый тайм команда отыграла неудачно. Но заявляют, что оставалась в матче, верила, доказала, что взрослая команда и не боится никого. Тренер ещё и отметил, что сумела перевернуть игру, не пребывая в лучшей форме. Его самого СМИ также объявили одним из героев за замены, за выходы Диаса и Мессиаса. Вспоминали о характере Жиру, опыте 76-ти дерби в Англии, победах в Лиге Чемпионов и на Мундиале. Писали, что Маньян заставил забыть о Джанлуиджи Доннарумме.

Насчёт "Интера" все наоборот. Говорили, что замены Симоне Индзаги отобрали у его команды контроль над игрой. Указали на слабые действия вратаря Хандановича при втором голе. А Арриго Сакки даже заявил: "Интер" сделал то, что делают все итальянские команды. Вместо того, чтобы добить, искать нокаут, замедлил игру, пытался докатать до конца. Не понимаю, почему". Индзаги же заявил: "Мы полностью доминировали 70 минут, но таков футбол, из десяти таких матчей мы бы выиграли девять".

Индзаги перед матчем говорил, что его судьбу решит победа в борьбе, в единоборствах. Так и вышло. В первом тайме его команда выиграла в футбол. Во втором футбол был некачественный, но "Милан" выиграл битву и в итоге весь матч. Одно ясно - борьба за Скудетто разгорается с новой силой. В психологическом плане такой результат может изменить очень много.

"Ювентус"

Бурная радость, эйфория царили также вокруг "Ювентуса". Причем ещё даже до начала его матча. В подписании Дениса Закарии и особенно Душана Влаховича видели начало новой эры, новой истории клуба. Его выход из серости, уныния. Пожалуй, за последние 25 лет ни один новый игрок в клубе, кроме, разумеется, Криштиану Роналду, не вызывал такого ажиотажа, такого энтузиазма. Этого, кстати, Массимилиано Аллегри и боялся, призывая команду не сходить с рельсов, бороться как следует с "Вероной".

В итоге все получилось. Команда, оставшаяся без ударов в створ ворот в предыдущем матче, здесь нанесла два уже к 13-ой минуте. Оба нанес Влахович, и его элегантная подсечка над вратарём открыла новую эру. А во втором тайме и Закария забил. Ассистировали им бывшие (?) лидеры атаки Дибала и Мората. Аллегри заявил, что будут играть вместе с Влаховичем, только если будут много бегать. И они это делали. Альваро после матча ответил на вопрос о понижении в ранге спокойно, по-взрослому.

Легко вовсе не было. Всегда агрессивная "Верона" переиграла "Ювентус" и по владению мячом, и по ударам по воротам. А по пасам в атакующей трети поля - даже с разгромным счетом 195:112. Но по ударам в створ проиграла со счетом 1:8. Вполне возможно - из-за отсутствия двух своих лучших бомбардиров Симеоне и Капрари. Так что впадать в эйфорию "Юве" рано. Аллегри об этом и говорил, хваля команду за борьбу, энтузиазм, но заявляя, что Влахович и Закария ещё должны немало добавить. Серб согласился.

Начало многообещающее, впервые в сезоне туринцы в Топ-4. Но путь ещё долог. Об этом Аллегри также говорил.

"Наполи"

"Наполи" безмолствовал в Меркато, играл в 24-ом туре против новичка лиги, набравшего лишь три очка в восьми предыдущих матчах. Так, тихой сапой, он и должен был вернуться в борьбу за Скудетто. Так и получилось. Невзрачная игра с недостатком кретива, вторая и четвёртая четверть матча, в которых соперник даже доминировал. В два раза больше владения мячом, и из этого банального владения извлеченный гол лёгким навесом Политано на Осимхена. Второй гол на последних секундах в контратаке.

Лучано Спаллетти говорил о тяжёлой победе на тяжёлом стадионе, о недостатке пространства в первом тайме. Здесь и вправду была важна лишь победа. Особенно учитывая недавние поражения от "Специи" и "Эмполи". Говорил о Викторе Осимхене, вернувшемся в "старт" впервые с 21-го ноября. В целом главный фактор последних побед "Наполи" (четырёх подряд) - возвращение игроков. Период с 12-13 полевыми из первой команды в заявке завершился. Потому команда и сумела вернуться в борьбу за первое место.

В следующем туре ожидает битва в Неаполе с "Интером". Которая также может стать эпохальной.

"Аталанта"

"Аталанта" также получила почти всех игроков назад. Одним махом, как раз к 24-ому туру, к матчу против "Кальяри" из зоны вылета. Это позволяло надеяться не повторить три из четырёх последних матчей лиги с 0:0. Но вышло ещё хуже. Впервые в каденции Джан Пьеро Гасперини она выдала серию из шести матчей лишь с одной победой так поздно, зимой. Зимой обычно она выдаёт противоположные серии, набирает ход. И это сильно беспокоит. Беспокоит и домашняя форма - всего 13 очков из 33-ех возможных.

В первом тайме она и вовсе не желала играть в футбол, действовала крайне медленно, хотя и полностью доминировала. Гасперини признал все это, признал, что не доставила никаких неприятностей сопернику. Ну а во втором тайме, после энергичного начала, привезла гол и удаление, сравняла, но пропустила в контратаке и исчезла. Как бесхарактерная команда. "Мы должны сфокусироваться на том, чтобы быть командой, потому что отыграли слишком уродливо, очень плохо. Нужно вернуть сплоченность".

Побыстрее, поскольку четвёртое место потеряно, а в следующем туре играть с тем, кто его отобрал.

"Рома" и "Лацио"

"Рома" также могла на все сто включиться в борьбу за Топ-4, но, как всегда, исчезла в решающий момент. После двух побед в лиге и одной в Кубке она, как и в прошлые разы, очень быстро остановилась. Заслуженно не переиграв дома 19-ую команду лиги. Не отвечала как следует на агрессивную игру соперника, не создавала в атаке. Даже за 23 минуты в большинстве. Пробивала по воротам поспешно и плохо. Из 23-ех ударов лишь три попали в створ, 63 процента владения мячом были бесполезными.

Как отреагировал Жозе Моуриньо? Как всегда, набросился на арбитров. Гол Николо Дзаньоло в добавленное время был отменен из-за того, что в процессе атаки другой форвард Абрахам наступил на ногу сопернику, и португалец заявил, что против "Ювентуса", "Милана" и "Интера" такое бы не свистнули. "Сильные мира сего смотрят на нас как на малый клуб. Если это фол, то футбол стал не тем видом спорта, который я знаю". Бурная реакция Дзаньоло и его удаление также стали темой для споров.

Все это - после того, как перед матчем Моуриньо несколько раз повторил, что его команда повзрослела. На самом деле она в который раз смотрела на что угодно, только не на себя, не на свою игру. Вот это как раз и менталитет малого, не взрослого клуба.

"Лацио" также не раз демонстрировал такой же менталитет. На этот раз еще и был разозлен провальным Меркато. Ярости не скрывал даже Маурицио Сарри, а болельщики и вовсе вышли на акции протеста. Но как раз слова Сарри о взрослении, прогрессе команды в балансе оправдались. На очень сложном выезде она отыграла мощно, взросло и в итоге, во втором тайме, смела "Фиорентину". В частности, еще недавно ужасная оборона оформила четвертый матч подряд во всех турнирах без пропущенных.

Сарри ожидаемо остался доволен прежде всего прогрессом в обороне, в целом работой в последнее время. Также практически признал, что отказался от идеи построить стопроцентный Сарризм и пытается подстроиться под характеристики игроков. Возможно, именно это принесет прорыв.

Другие

В 24-ом туре середняки выступили особенно плохо. "Фиорентина" вернулась в середняки, растворившись после хороших 20-25 минут. Ее наибольшее поражение дома за два года. То ли уход Влаховича и протест болельщиков против руководства клуба так сотрясли, то ли просто жуткая нестабильность. 0:4, 5:2, 6:0, 1:1, 0:3 - так она играет. "Торино" уже врывался в борьбу за Еврокубки, но пропустил три гола в двух матчах на последних минутах. Матчах, в которых создал много шансов забить.

От "Болоньи" и "Эмполи" последнее, что можно было ожидать - это отсутствие голов. А "Сассуоло" и вовсе развалился.

Мало претензий лишь к "Вероне", теснившей "Ювентус". Игору Тудору понравилась игра подопечных, и он заявил, что не хватало лишь качества и аккуратности. Без двух лучших бомбардиров и двух из четырех лучших ассистентов ожидаемо.

А вот аутсайдеры выступили очень достойно, и лучшие из них даже угрожают скоро подвинуть середняков. "Удинезе" дожал, "Сампдория" после пяти поражений подряд разгромила. "Кальяри" отлично перекрыл "Аталанту" и отлично поймал ее на контратаках. Он и вовсе с десятью очками в пяти последних турах и в 2022-ом году никак не выглядит как аутсайдер. "Дженоа" играла смело в Риме. "Специя" отыгралась дважды и добыла стратегически важную ничью.

Плохая ситуация лишь у "Венеции". Она вовсе не отыграла плохо против "Наполи", но результатов нет уже очень долго. Девятый тур без побед подряд опустил ее в зону вылета. "Салернитана" же на дне этой зоны. Она взяла десяток новых игроков в январе, в этом туре стала первой командой лиги с 2004-го года, сменившей весь стартовый состав по сравнению с предыдущим матчем, один из новичков дважды выводил её вперёд. Но в итоге лишь ничья.

Украинский след

Провал ли Владислав Супряга уже с первых минут в Серии А или жертва стечения обстоятельств? Травма Маноло Габбьядини позволила ему дебютировать за "Сампдорию" на 36-ой минуте матча против "Сассуоло", но уже на 59-ой он был заменен. Два гола команда забила до его выхода, два - после его ухода. Причем вышедший вместо него Андреа Конти забил уже через четыре минуты. Коснулся Владислав мяча шесть раз, часто поднимал руку, но его не видели. С длинными забросами не справлялся.

Марко Джампаоло объяснил замену на правого защитника желанием произвести тактические изменения, заявил, что принес Супрягу в жертву победе. Что и 20 минут для молодого и нового игрока на пользу, и ранняя замена не проблема. При этом признал, что проблемы присутствуют, а именно в его незнании языка. СМИ же встретили раннюю замену с немалым интересом, но строго украинца не судили. Говоря о его растерянности, исчезновении, но и о первом матче, ожидаемых несыгранности с партнерами и плохой форме.

Будем следить дальше.

Руслан Малиновский также частично стал жертвой обстоятельств. Гасперини решил перейти на тактическую схему 4-2-3-1, что отправило украинца на правый фланг. Разумеется, он часто смещался в центр, действуя между ним и флангом, и на такой позиции часто терялся. Нанес мощный удар, но по центру и вратарь отбил. Терял слишком много мячей, больше всех в команде, опаздывал с ударами, во втором тайме, как всегда, сдал. Подключался без мяча в штрафную, но пасы не получал.

СМИ большей частью выставили ему "5.5" и даже "5". Такие оценки получали большинство игроков "оробичи", а вратарь Муссо - даже худшие. Указывали на потери украинца, лишь один удар, заторможенность. Но были и оценки "6", как от Calcio Atalanta, с описанием: "Атакующие действия "Аталанты" начинались с него".

Учитывая, что Руслан не играл с шестого января, можно было бы отнестись к нему не так строго. Тем более, что вся команда против "Кальяри" отыграла ужасно. Проблема в том, что при его статусе требования велики. Он должен быть лидером, тащить команду.

Виктор Коваленко не играл за "Специю" из-за травмы.

Лучший игрок и прорыв тура - Оливье Жиру ("Милан"). Более 70-ти минут сна, а затем дубль

Разочарование тура - "Аталанта". Пора бить тревогу

Лучший вратарь тура - Мик Маньян ("Милан"). Доннарумма кто?

Лучший тренер тура - Стефано Пиоли ("Милан"). Выпустил на замену Диаса и Мессиаса, не заменил Жиру

Фото - Ansa