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Нападающий Сампдории повредил кресты. Понадобится операция

Италия
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На восстановление может понадобиться 6 месяцев

Нападающий Сампдории повредил кресты. Понадобится операция

Фото: twitter.com/sampdoria / Автор: неизвестен

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Нападающий "Сампдории" Маноло Габбьядини получил травму в 24 туре Серии А против "Сассуоло" 4:0. У игрока диагностировали повреждение крестообразных связок, сообщает клубный сайт.

У игрока повреждение передней крестообразной связки левого колена. При травмах такого рода необходимо хирургическое вмешательство.

Обычно восстановление после подобных травм занимает от 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что в "Сампдорию" перейдет 35-летний бывший нападающий "Ювентуса" и "Торонто" Себастьян Джовинко.

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В статье: Себастьян Джовинко Маноло Габбьядини Сампдория (Генуя) Сассуоло
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Источник:
sampdoria.it

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