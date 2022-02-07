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Нападающий Сампдории повредил кресты. Понадобится операция
На восстановление может понадобиться 6 месяцев
Фото: twitter.com/sampdoria / Автор: неизвестен
Нападающий "Сампдории" Маноло Габбьядини получил травму в 24 туре Серии А против "Сассуоло" 4:0. У игрока диагностировали повреждение крестообразных связок, сообщает клубный сайт.
У игрока повреждение передней крестообразной связки левого колена. При травмах такого рода необходимо хирургическое вмешательство.
Обычно восстановление после подобных травм занимает от 6 месяцев.
Ранее сообщалось, что в "Сампдорию" перейдет 35-летний бывший нападающий "Ювентуса" и "Торонто" Себастьян Джовинко.
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