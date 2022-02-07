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Серия А. Специя без Коваленко сдержала 11 новых игроков Салернитаны

Италия
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На сто процентов обновлённая "Салернитана" не сумела победить

Серия А. Специя без Коваленко сдержала 11 новых игроков Салернитаны

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Серия А. 24-й тур

Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Специя" 2:2

Голы: Верди 3, 16 - Манай 12 (пен.), Верде 30 (пен.)

В 24-ом туре Серии А аутсайдеры добывали результаты. Поэтому отставание "Салернитаны" от 17-го места возросло до десяти очков. Правда, с двумя матчами меньше, чем у "Кальяри". Один из них состоялся сегодня. И отступать в нем было некуда. Даже при том, что "Специя" выиграла четыре из пяти предыдущих матчей, три подряд в гостях. Как у грандов "Милана" и "Наполи", так и у аутсайдеров "Дженоа" и "Сампдории". А сама "Салернитана" набрала лишь три очка в предыдущих восьми. Здесь игровая форма не имела значения.

Игра вовсе не была качественной. С игры команды создавали очень мало. Зато напряжение можно было резать ножом. Интенсивность, жёсткость, нервы, постоянные единоборства, споры друг с другом и арбитром - мы видели настоящую битву за выживание. Один из многочисленных январских новичков хозяев (по сравнению с предыдущим матчем они сменили ВСЕХ 11 игроков стартового состава) Верди закрутил два штрафных в "девятку", долгие просмотры видео Паоло Валери принесли два пенальти за фол Фасио и руку Муссе. Также новичков.

Ничья явно в пользу "Специи". Она не позволила ещё одному аутсайдеру начать спурт, опережает 18-ое место на восемь очков. А "Салернитана", первая команда с 2004-го года, сменившая весь стартовый состав по сравнению с предыдущим матчем, надеется, что новички сохранят такой уровень борьбы и желания и немедленно добавят в креативе и качестве. Времени у неё нет.

Полузащитник "Специи" Виктор Коваленко, автор гола и ассиста в победном матче первого круга против "Салернитаны", матч второго пропускал из-за травмы.

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В статье: Серия А Салернитана Специя
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