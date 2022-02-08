Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аталанта может потерять основного нападающего на 4 месяца
В клубе уже ищут подходящего свободного агента
Фото: twitter.com/Atalanta_BC / Автор: неизвестен
Нападающий "Аталанты" Дюван Сапата получил травму в матче с "Кальяри" (1:2) из-за которой может выбыть до конца сезона, сообщает Sky Sports. У колумбийца может быть повреждение левой приводящей мышцы.
От аналогичной травмы, полученной в 2017, Джакомо Бонавентура восстанавливался 4 месяца, а избежать операции также не выйдет, так как есть риск полного разрыва приводящего сухожилия.
Если диагноз подтвердиться, клуб обратиться к поискам подходящих игроков без клуба.
В этом сезоне Дуван провел за "Аталанту" 23 матча, забил 12 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего колумбийца в 33 миллиона евро.
Популярное сейчас
- Супряга: После расставания с Савиной я начал сразу же забивать. Мне это пошло только на пользу
- "Мог обеспечить несколько поколений своей семьи". Экс-партнер Малиновского – о предложении Ньюкасла
- Защитник Мариуполя подтвердил, что подписал предварительный контракт с Днепром-1
- Главный тренер Сампдории: Супряге нужен переводчик. Замена после 20-ти минут - не проблема
- Ибрагимович взрывает мозг невероятной физической формой в 40 лет! ВИДЕО
- Ярославский Саша – за здоровый образ жизни. Президент Металлиста на камеру окунулся в ледяную воду