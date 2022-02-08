Аталанта может потерять основного нападающего на 4 месяца

Нападающий "Аталанты" Дюван Сапата получил травму в матче с "Кальяри" (1:2) из-за которой может выбыть до конца сезона, сообщает Sky Sports. У колумбийца может быть повреждение левой приводящей мышцы.

От аналогичной травмы, полученной в 2017, Джакомо Бонавентура восстанавливался 4 месяца, а избежать операции также не выйдет, так как есть риск полного разрыва приводящего сухожилия.

Если диагноз подтвердиться, клуб обратиться к поискам подходящих игроков без клуба.

В этом сезоне Дуван провел за "Аталанту" 23 матча, забил 12 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего колумбийца в 33 миллиона евро.