Ювентус раскрыл детали касательно травмы своего капитана

Пресс-служба "Ювентуса" предоставила отчет о состоянии ветерана туринского гранда и сборной Италии Джорджо Кьеллини. 37-летний игрок был вынужден покинуть поле в воскресенье, когда "Старая синьора" одержала победу со счетом 2:0 над "Вероной" в рамках поединка чемпионата Италии. Капитан "бьянконери" получил незначительное растяжение икроножной мышцы.

По оценкам прессы, он не выйдет на поле еще месяц. Капитан "Юве" и сборной Италии пропустит предстоящие игры против "Сассуоло" в Кубке, а также "Аталанты", "Торино" и "Эмполи" в Серии А, а еще первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Вильярреала" (22 февраля).

Кьеллини может вернуться в строй к домашнему матчу первенства против "Специи".