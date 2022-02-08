Милан продлит контракт с Тео Эрнандесом

Защитник "Милана" Тео Эрнандес в скором времени продлит свой контракт, сообщает Николо Скира. Новое соглашение будет рассчитано до 2026 года.

⏳???????? #TheoHernandez’s contract extension with #ACMilan until 2026 is at the final stage. Last details and then Done Deal. #transfers https://t.co/6wVAhDQ4OI — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 22, 2022

По новому контракту с "россонери" Тео будет получать 4.5 миллиона евро.

Официально о продлении будет объявлено в скором времени.

В этом сезоне Тео провел за "Милан" 26 матчей, забил 4 гола и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 48 миллионов евро.