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Милан продлит контракт с Тео Эрнандесом

Италия
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Француз не собирается уходить

Милан продлит контракт с Тео Эрнандесом

Фото: twitter.com/acmilan / Автор: неизвестен

Новина українською

Защитник "Милана" Тео Эрнандес в скором времени продлит свой контракт, сообщает Николо Скира. Новое соглашение будет рассчитано до 2026 года.

По новому контракту с "россонери" Тео будет получать 4.5 миллиона евро.

Официально о продлении будет объявлено в скором времени.

В этом сезоне Тео провел за "Милан" 26 матчей, забил 4 гола и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 48 миллионов евро.

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В статье: Милан Тео Эрнандес
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