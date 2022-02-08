Кубок Италии. Интер - Рома 2:0. Неприятный визит Моуриньо домой

Кубок Италии. Четвертьфинал

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Рома" 2:0

Голы: Джеко 2, Санчес 68

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Шкриньяр, А. Бастони (Де Фрай 65), Дармиан, Брозович, Барелла (Чалханоглу 85), Видаль (Весино 85), Перишич (Думфриз 85), Джеко (Лаутаро Мартинес 76), Санчес

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес (Кумбулла 46), Карсдорп, Верету (Кристанте 70), Оливейра (Лоренцо Пеллегрини 70), Винья (Эль-Шаарави 76), Мхитарян, Абрахам (Афена-Гьян 89), Дзаньоло

Предупреждения: Дзаньоло 37, Манчини 38

Главный арбитр: Марко Ди Белло

Впервые после исторического требла в 2010-ом году Жозе Моуриньо приехал на "Сан Сиро" в качестве соперника "Интера". Он ожидаемо был встречен как герой, баннером "Добро Пожаловать домой", мощным скандированием местных болельщиков. Было заметно, насколько португалец взволнован и польщен.

Впрочем, на этом его радости закончились. Почти сразу же после стартового свистка. Его команда ожидаемо оказалась слабее чемпиона. В субботу она даже не сумела переиграть дома "Дженоа" из зоны вылета Серии А, отыграв слабо и после матча слишком отвлекаясь (в том числе и сам Моуриньо) на войны с арбитрами, Федерацией из-за отмененного гола Николо Дзаньоло и даже с тренером женской сборной Италии. А сегодня проиграла уже седьмой Топ-матч в сезоне из девяти при лишь одной победе.

Шансы удивить "Интер" у нее были. Тот был потрясен поражением в дерби после того, как, по словам Симоне Индзаги, переигрывал "Милан" в одни ворота. Он не в лучшей форме, не побеждал с разницей более одного мяча с 17-го декабря. Суперкубок выиграл у "Ювентуса" на 120-ой минуте, а в Кубке против "Эмполи" сравнял счет лишь на 90-ой и дожал лишь в овертайме. Сегодня же прибегнул к частичной ротации и думал о критически важном матче лиги против "Наполи". Тем не менее, своего добился.

"Нерадзурри" начали ураганно, явно с целью решить дело рано. Как в очном матче лиги в декабре (3:0), когда забили два ранних гола. Санчес головой отправил в прорыв Перишича слева, тот промчал и прострелил на Джеко. Третий бомбардир в истории "Ромы" и ее бывший капитан забил свой второй гол в последних десяти матчах. Третий в 11-ти, если считать также ранний гол против этой команды в лиге. Затем Барелла выстрелил издали в перекладину, два более легких удара в створ взял Патрисиу.

После всего этого "Интер" заснул и толком не просыпался. Поначалу минут на восемь - слишком крепко. Позволив прорыв и прострел Мхитаряна, который Абрахам чудом не замкнул, три угловых подряд, выход Дзаньоло один-на-один (пробил в Хандановича). Затем спал уже контролированно, то катая мяч, то перекрывая оборону. В начале второго тайма уже просто наплевательски относился к игре, и тогда Дзаньоло и Верету не попали издали, а удар Оливейры с рикошетом вытащил из-под перекладины Ханданович.

На 66-ой минуте вратарь хозяев еще и выскочил к боковой линии, пытаясь прервать контратаку, не сумел, и Дзаньоло пробивал с левого фланга в пустые ворота. Шкриньяр невероятным образом головой вытащил этот мяч. Алексис Санчес, автор победного гола в Суперкубке, осознал угрозу, прошел защитника и блестяще с 22-ух метров положил мяч в "девятку". После чего матч можно было заканчивать.

Еще перед матчем против "Дженоа" Моуриньо говорил об особой важности выигранных трофеев для развития клуба, развития менталитета победителей у игроков. По сути, посчитал это даже более важным, чем игру в Лиге Чемпионов. Это означало, что сегодня бросит на Кубок все силы. Тем более - против практически родной команды. "Рома" и вправду старалась. Но даже "Интер" в его далеко не лучшей форме и нa далеко не наивысшем уровне желания выбить не сумела. Она слишком слаба.

В полуфинале нас ожидает либо Миланское дерби, либо встреча Индзаги с "Лацио".