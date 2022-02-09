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Моуриньо: Моя желтая карточка? Это отлично для резюме арбитра – показать Жозе горчичник

Италия
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"Особенный" в своем репертуаре

Моуриньо: Моя желтая карточка? Это отлично для резюме арбитра – показать Жозе горчичник

Getty Images / Global Images Ukraine

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Алленаторе столичной "Ромы" Жозе Моуриньо высказался о работе рефери Марко Ди Белло после матча ¼ финала Кубка Италии с миланским "Интером" (0:2). Цитирует Жозе портал Football Italia.

"Второй гол изменил ход встречи, также он повлиял на рефери. До второго гола я думал, что тактически он прекрасно подготовлен, однако после этого у него была своя игра".

"Желтая карточка за несогласие с решением арбитра? Это отлично для его резюме – показать желтую карточку Моуриньо".

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В статье: Жозе Моуриньо Интер (Милан) Кубок Италии Рома (Рим)
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Источник:
football-italia.net

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