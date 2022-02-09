Моуриньо: Моя желтая карточка? Это отлично для резюме арбитра – показать Жозе горчичник

Алленаторе столичной "Ромы" Жозе Моуриньо высказался о работе рефери Марко Ди Белло после матча ¼ финала Кубка Италии с миланским "Интером" (0:2). Цитирует Жозе портал Football Italia.

"Второй гол изменил ход встречи, также он повлиял на рефери. До второго гола я думал, что тактически он прекрасно подготовлен, однако после этого у него была своя игра".