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Моуриньо: Моя желтая карточка? Это отлично для резюме арбитра – показать Жозе горчичник
"Особенный" в своем репертуаре
Getty Images / Global Images Ukraine
Алленаторе столичной "Ромы" Жозе Моуриньо высказался о работе рефери Марко Ди Белло после матча ¼ финала Кубка Италии с миланским "Интером" (0:2). Цитирует Жозе портал Football Italia.
"Второй гол изменил ход встречи, также он повлиял на рефери. До второго гола я думал, что тактически он прекрасно подготовлен, однако после этого у него была своя игра".
"Желтая карточка за несогласие с решением арбитра? Это отлично для его резюме – показать желтую карточку Моуриньо".
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