Влахович мог нарушить антиковидные ограничения. В Италии ведут расследование

Нападающего "Ювентуса" Душана Влаховича подозревают в нарушении противопандеймийных правил Тосканы, сообщает Corriere Dello Sport. Служба здравоохранения подала отчет в прокуратуру.

Представители службы здравоохранения считают, что нападающий 22 января сдал положительный тест на коронавирус.

Соответственно, по правилам коронавирусных ограничений, бывший игрок "Фиорентины" должен был оставаться на карантине до 29 января. В то же время он поехал подписывать контракт с "Ювентусом" 28 января.

Напомним, что в Италии трансферное окно закрывается 2 февраля и Влахович мог спокойно поставить подпись, после отбывания срока изоляции.