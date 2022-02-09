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Влахович мог нарушить антиковидные ограничения. В Италии ведут расследование

Италия
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Начали всплывать и минусы перехода

Влахович мог нарушить антиковидные ограничения. В Италии ведут расследование

Фото: twitter.com/juventusfc / Автор: неизвестен

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Нападающего "Ювентуса" Душана Влаховича подозревают в нарушении противопандеймийных правил Тосканы, сообщает Corriere Dello Sport. Служба здравоохранения подала отчет в прокуратуру.

Представители службы здравоохранения считают, что нападающий 22 января сдал положительный тест на коронавирус.

Соответственно, по правилам коронавирусных ограничений, бывший игрок "Фиорентины" должен был оставаться на карантине до 29 января. В то же время он поехал подписывать контракт с "Ювентусом" 28 января.

Напомним, что в Италии трансферное окно закрывается 2 февраля и Влахович мог спокойно поставить подпись, после отбывания срока изоляции.

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В статье: Ювентус (Турин) Фиорентина (Флоренция) Душан Влахович
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Источник:
corrieredellosport.it

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