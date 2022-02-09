Кубок Италии. Милан - Лацио 4:0. Фестиваль контратак

Кубок Италии. Четвертьфинал

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Лацио" 4:0

Голы: Леау 24, Жиру 41, 45+1, Кесси 79

"Милан": Маньян, Калабрия (Томори 76), Калулу, А. Романьоли, Эрнандес, Кесси, Тонали (Беннасер 46), Мессиас (Салемакерс 61), Диас, Леау (Мальдини 76), Жиру (Ребич 61)

"Лацио": Рейна, Хюсай (Лаццари 62), Луис Фелипе, Патрик, Марушич, Катальди (Лейва 51), С. Милинкович-Савич, Башич (Луис Альберто 51), Фелипе Андерсон (Педро 51), Иммобиле (Моро 68), Дзакканьи

Предупреждения: Тонали 22 - Луис Фелипе 15

Главный арбитр: Симоне Соцца

У "Лацио" были некоторые шансы в этом матче. Он умеет играть в Кубке, побывал в трех финалах с 2015-го года. У "Милана" в этом турнире выиграл пять из последних девяти матчей, проиграв лишь один. Причем четыре - в гостях. В последних 17-ти матчах Кубка дома "россонери" проигрывали лишь ему (дважды). В целом "бьянкочелести" в несколько лучшей форме, даже не пропускали в четырех матчах подряд. А их тренер Маурицио Сарри практически признал, что в лиге ловить нечего и нужно бросать все силы на Кубок.

Впрочем, на поле лучше и по игре, и по желанию выглядела команда, которая сильнее в целом. Как и в сентябре в лиге здесь, "Лацио" проиграл "Милану" вчистую. Опасности излишней эйфории после камбека в Дерби Делла Мадоннина не было. Наоборот, требования Стефано Пиоли перед матчем прежде всего играть взросло, компактно и аккуратно были услышаны. Причем команда Пиоли даже не играла особо блестяще, кроме голов, в первом тайме не создала ничего. Тем не менее, ее рука на пульсе игры, ее доминирование ощущались крепко.

"Милан" владел мячом гораздо больше. Однако голы свои забивал после того, как отдавал мяч, выманивал соперника в центр поля, перехватывал и стремительно атаковал. То есть в своем любимом стиле. Блестящий пас вразрез Романьоли отправил Леау в голевой прорыв. Оставалось четко пробить низом. Диас прорвался вперед, отдал левее Леау, а тот прострелил на Жиру. Оливье выиграл верховую дуэль, вновь Диас прорвался и отдал левее, Эрнандес прострелил, а автор дубля в дерби оформил такой и здесь, опередив защитника и вратаря.

Десять голов Жиру в десяти матчах, в которых выходил в стартовом составе. Все эти поединки его команда выиграла.

Во втором тайме "Лацио" играл активнее, ближе к штрафной соперника, чаще с мячом, энергичнее. Тем не менее, никаких ощущений возможного возвращения не возникало. Несколько опасных подач не замкнули. Как раз подача "Милана" сработала. Защитники выбили плохо, и Кесси добил.

В полуфинале нас ожидает еще одно Дерби Делла Мадоннина. Точнее - два.