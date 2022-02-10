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Пиоли – про полуфинал Кубка с Интером: Трофей хотят выиграть оба миланских клуба

Италия
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Пиоли – про полуфинал Кубка с Интером: Трофей хотят выиграть оба миланских клуба

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Алленаторе итальянского "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал итоги встречи ¼ финала Кубка страны против римского "Лацио" (4:0). Цитирует Пиоли портал Football Italia со ссылкой на эфир Sport Mediaset.

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"Победа в дерби над "Интером" прибавила нам веры, энергии и уверенности. Атмосфера была очень позитивная, мы не теряли концентрацию и контролировали происходящее на поле все 90 минут. Нужно продолжать в том же духе".

"Встреча с "нерадзурри" в полуфинале турнира? Такие матчи всегда очень особенные и важные, мы будем готовиться. Кубок Италии хотят выиграть оба миланских клуба, мы будем стараться сыграть максимально хорошо против очень сильного оппонента".

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В статье: Стефано Пиоли Интер (Милан) Кубок Италии Лацио (Рим) Милан
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Источник:
Football Italia

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