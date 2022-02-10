Пиоли – про полуфинал Кубка с Интером: Трофей хотят выиграть оба миланских клуба

Алленаторе итальянского "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал итоги встречи ¼ финала Кубка страны против римского "Лацио" (4:0). Цитирует Пиоли портал Football Italia со ссылкой на эфир Sport Mediaset.

"Победа в дерби над "Интером" прибавила нам веры, энергии и уверенности. Атмосфера была очень позитивная, мы не теряли концентрацию и контролировали происходящее на поле все 90 минут. Нужно продолжать в том же духе".