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"Почему вы обосрались в первые же 10'?" Что Моуриньо сказал игрокам Ромы после поражения Интеру
Эмоциональный Жозе
Getty Images / Global Images Ukraine
В ¼ финала Кубка Италии "Рома" уступила "Интеру" со счетом 2:0. Редакция издания Corriere dello Sport приводит слова главного тренера "волков" Жозе Моуриньо – вот, что сказал португалец своим футболистам после неудачного поединка с "нерадзурри":
"Я хочу знать, почему вы, выйдя против "Интера", обосрались в первые же 10 минут?! Хочу знать, почему против "Милана" вы тоже обосрались в первые 10 минут? Все, без исключения! Хочу знать, почему два года вы против грандов играете, как маленькая команда. Если мы маленькая команда, то и арбитры будут вести себя с нами соответственно! Рефери относятся к нам как к детям. "Интер" – отличный коллектив, матч с ними должен мотивировать, но вы срете себе в штаны".
"Худший недостаток мужчины – это отсутствие яиц и характера. Если вы боитесь таких матчей, то тогда играйте в Серии С, где не будет топ-соперников, топ-игроков, топ-арен и большого давления. У вас нет яиц".
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