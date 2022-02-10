"Почему вы обосрались в первые же 10'?" Что Моуриньо сказал игрокам Ромы после поражения Интеру

В ¼ финала Кубка Италии "Рома" уступила "Интеру" со счетом 2:0. Редакция издания Corriere dello Sport приводит слова главного тренера "волков" Жозе Моуриньо – вот, что сказал португалец своим футболистам после неудачного поединка с "нерадзурри":

"Я хочу знать, почему вы, выйдя против "Интера", обосрались в первые же 10 минут?! Хочу знать, почему против "Милана" вы тоже обосрались в первые 10 минут? Все, без исключения! Хочу знать, почему два года вы против грандов играете, как маленькая команда. Если мы маленькая команда, то и арбитры будут вести себя с нами соответственно! Рефери относятся к нам как к детям. "Интер" – отличный коллектив, матч с ними должен мотивировать, но вы срете себе в штаны".