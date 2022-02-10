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Стефано Пиоли восхищен результатами Жиру
Тренер похвалил форварда
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли рассказал, о форме нападающего команды Оливье Жиру.
"Жиру хорошо начал сезон. У него были проблемы со спиной и голеностопом, поэтому ему нужно было время, чтобы прийти в форму. Он отличный центрфорвард", — цитирует Пиоли Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset.
Напомним, что в матче с "Лацио" в рамках 1/4 финала Кубка Италии "Милан" оказался сильнее и обыграл соперника со счетом 4:0. На данный момент подопечные Пиоли занимают 3-е место в турнирной таблице.
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