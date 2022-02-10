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Фиорентина предлагала Реалу купить Влахович

Италия
(1 голосов)

В клубе рассчитывали, что мадридцы заплатят больше

Фиорентина предлагала Реалу купить Влахович

Фото: twitter.com/juventusfc / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Ювентуса" Душан Влахович мог присоединится к "Реалу" этой зимой, сообщает Cadena SER. Мадридцы отказались от предложения – в клубе хотят Мбаппе.

В "Фиорентине" понимали, что уход серба неизбежен и предлагали приобрести его "Реалу", так как рассчитывали, что испанцы могут заплатить больше, чем "Ювентус".

Также продажа конкуренту по лиге не очень нравилась руководству – в клубе до конца рассчитывали на предложения из других лиг, но серб был непреклонен – он отказался переходить в "Арсенал".

В "Реале" все ещё рассчитывают подписать нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе, поэтому отказались от столь дорогостоящего перехода зимой.

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В статье: Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Фиорентина (Флоренция) Душан Влахович
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Источник:
cadenaser.com

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