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Фиорентина предлагала Реалу купить Влахович
В клубе рассчитывали, что мадридцы заплатят больше
Фото: twitter.com/juventusfc / Автор: неизвестен
Нападающий "Ювентуса" Душан Влахович мог присоединится к "Реалу" этой зимой, сообщает Cadena SER. Мадридцы отказались от предложения – в клубе хотят Мбаппе.
В "Фиорентине" понимали, что уход серба неизбежен и предлагали приобрести его "Реалу", так как рассчитывали, что испанцы могут заплатить больше, чем "Ювентус".
Также продажа конкуренту по лиге не очень нравилась руководству – в клубе до конца рассчитывали на предложения из других лиг, но серб был непреклонен – он отказался переходить в "Арсенал".
В "Реале" все ещё рассчитывают подписать нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе, поэтому отказались от столь дорогостоящего перехода зимой.
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