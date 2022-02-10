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Милан договорился со переходе со Свеном Ботманом
Наконец-то усиления от Милана
Фото: twitter.com/losclive / Автор: неизвестен
"Милан" согласовал контракт с защитником "Лилля" Свеном Ботманом, сообщает Николо Скира. Контракт на 5 лет и зарплата в 2.5 миллиона евро в год.
Agreement in principle between #ACMilan and Sven #Botman for a 5-years contract (€2,5M/year). The dutch centre-back is the main target for #ACMilan, which are already working to reach an agreement with #Lille for the summer. #transfers #LOSC https://t.co/FsBFx9tEjz— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 10, 2022
Сообщается, что Ботман – главная трансферная цель "Милана" на будущее лето. "Россонери" активно ведут переговоры с "Лиллем" о переходе.
Также футболистом интересуется "Ньюкасл", который явно может предложить больше, чем "Милан".
Контракт Ботмана рассчитан до 2025 года.
В этом сезоне Свен провел 21 матч, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает нидерландского фулбека в 30 миллионов евро.
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