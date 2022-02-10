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Милан договорился со переходе со Свеном Ботманом

Италия
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Наконец-то усиления от Милана

Милан договорился со переходе со Свеном Ботманом

Фото: twitter.com/losclive / Автор: неизвестен

Новина українською

"Милан" согласовал контракт с защитником "Лилля" Свеном Ботманом, сообщает Николо Скира. Контракт на 5 лет и зарплата в 2.5 миллиона евро в год.

Сообщается, что Ботман – главная трансферная цель "Милана" на будущее лето. "Россонери" активно ведут переговоры с "Лиллем" о переходе.

Также футболистом интересуется "Ньюкасл", который явно может предложить больше, чем "Милан".

Контракт Ботмана рассчитан до 2025 года.

В этом сезоне Свен провел 21 матч, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает нидерландского фулбека в 30 миллионов евро.

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В статье: Милан Лилль Свен Ботман
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