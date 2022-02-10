Кубок Италии. Аталанта - Фиорентина 2:3. Кризис бергамцев и боевитость флорентийцев подтверждены

Кубок Италии. 1/4 финала

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Фиорентина" 2:3

Голы: Дзаппакоста 30, Бога 56 - Пьонтек 9 (пен.), 71, Миленкович 90+4

Нереализованный пенальти: Пьонтек 71 (вратарь)

"Аталанта": Муссо, Демираль, Джимсити, Паломино (Коопмейнерс 37), Хатебур, Фройлер, Де Роон, Дзаппакоста, Малиновский (Муриэль 74), Пашалич (Пессина 74), Бога

"Фиорентина": Терраччьяно, Одриосола, Игор, Кварта, Бираги, Кастровилли (Бонавентура 60), Мале (Миленкович 81), Торрейра, Гонсалес (Соттил 59), Пьонтек, Сапонара (Иконе 75)

Предупреждения: Де Роон 7, Пашалич 32 - Игор 38, Кварта 45

Удаление: Кварта 79 (вторая желтая)

Наиболее равный матч 1/4 финала. Ненависть между командами весьма острая. А наиболее частый результат в 14-ти последних очных матчах - ничья. Обе лишь с одной победой в шести последних матчах лиги, в том числе 0:4, 0:3, 1:4. Свое поле также не играло роли, ведь на нем в лиге "Аталанта" набрала лишь 13 очков в 11-ти матчах. Джан Пьеро Гасперини раздраженно требует от подопечных вновь стать командой, не думать, что все дается легко. Винченцо Итальяно заявляет, что все по плану, но сотрясение ухода Душана Влаховича чувствуется.

Матч был нервными качелями, как и большинство очных. В первые 28 минут гости диктовали свои условия, Де Роон наступил на ногу сопернику и подарил им пенальти. Гонсалес дважды закручивал в угол, и Муссо приходилось отбивать. Затем вдруг Фройлер и Бога прогрызли на левом фланге, Дзаппакоста подхватил и блестяще правой ногой закрутил в дальний угол. Следующий опасный момент уже при равной игре пришел в добавленное время первого тайма. Малиновский перевел слева направо, Дзаппакоста прострелил, Бога замкнул в стойку, а Пашалич не сумел добить.

Второй тайм "Фиорентина" также начала лучше. Пьонтек замкнул головой из вратарской немного неточно. Но на этот раз не забила, а пропустила. Бога прорвался слева мимо двоих и положил мяч в угол. После чего "Аталанта" выдала активный отрезок, но пропустила. Коопмейнерс повел себя очень неосторожно в борьбе за высокий мяч и просто ударил ногой Мале. Пьонтек исполнил пенальти плохо, по центру, но легко добил после сейва Муссо и оформил уже 12-й гол в карьере в девяти матчах Кубка Италии!!

Бергамцы вновь пошли вперед, заработали удар Дзаппакосты в перекладину и вторую желтую для Кварты, сорвавшего прорыв Муриэля. Но флорентийцы в меньшинстве, как и в предыдущем раунде в Неаполе, не пропустили. Как тогда, в меньшинстве забили. Хотя в добавленное время поначалу ближе к голу был Джимсити. Как и Пьонтек, он не попал головой из пределов вратарской. Но тут же гости заработали штрафной, хозяева плохо выбили, Миленкович принял, подработал и пробил с отскоком от газона в нижний угол.

Как и в предыдущем кубковом очном матче, "Фиорентина" одерживает победу и выбивает "Аталанту" из турнира. Как и против "Наполи", делает это героическим образом. Еще и забивая много. В четырех кубковых матчах в нынешнем сезоне забила уже 14 мячей. А подопечные Гасперини подтвердили свой кризис. Что должно весьма беспокоить их в преддверии матча лиги против "Ювентуса".

Руслан Малиновский отыграл 74 минуты. Пытался и прессинговать на одной линии с форвардами, и смещаться назад, в глубину, и помогать в построении атак. Был очень активен в единоборствах и в прорывах на дриблинге. Но все это - без решающего эффекта. Отдал всего 15 передач, слишком часто терял мяч. Практически все свои заметные атаки команда провела не через его правый фланг, а через левый - Бога и Дзаппакосты.