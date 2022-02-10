Кубок Италии. Ювентус проходит Сассуоло благодаря голу в концовке

Кубок Италии. 1/4 финала

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Сассуоло" 2:1

Голы: Дибала 3, Руан 88 (автогол) - Траоре 24

"Ювентус": Перин, Де Шильо (Мората 61), Бонуччи, Де Лихт, Сандро, Куадрадо, Закария (Локателли 61), Артур (Рабио 70), МакКенни, Дибала, Влахович (Жорже 90)



"Сассуоло": Пеголо, Руан, Айхан (Мулдур 46), Д. Феррари, Кирьякопулос, Харруи (Фраттези 74), Лопес (Сейде 90), Берарди (Дефрель 59), Распадори, Траоре (Энрике 68), Скамакка

Предупреждения: Траоре 56, Энрике 68

Главный арбитр: Ливио Маринелли

Матч "Аталанта" - "Фиорентина" должен был стать наиболее равным в 1/4 финала Кубка Италии. А вот матч "Ювентус" - "Сассуоло" - наоборот. Наибольшее расстояние в Серии А разделяет именно эту пару (8 мест). "Юве" с восемью победами и тремя ничьими в 11-ти последних матчах лиги и Кубка, семью из их без пропущенных. Разумеется, он рекордсмен по победам в Кубке. "Сассуоло" же никогда не был даже в полуфинале, в своих последних 11-ти матчах добыл лишь три победы, потерпев три поражения.

Впрочем, не секрет, что "нероверди" лучше играют против грандов, чем против команд своего калибра. От "Вероны" и "Сампдории" они получили по четыре гола за последний месяц. Вместе с тем, у них в резюме в нынешнем сезоне гостевые победы над "Ювентусом" и "Миланом", домашняя победа над "Лацио" и ничья с "Наполи". Сегодня они также доставили немало неприятностей гранду. Обойдя его по владению мячом, устроив с ним ярчайший матч - 36 ударов по воротам, 16 в створ.

Начали как раз туринцы. Сандро прорвался по левому флангу, МакКенни замкнул в защитника, а вот Дибала в падении - в "девятку". Однако к 18-ой минуты счет по ударам по воротам был 7:2 в пользу эмилианцев, к 35-ой - 9:3 с 60-ю процентами владения мячом. Они постоянно искали удары. Берарди заставлял Де Лихта и Перина тащить выстрелы низом. Перин отбил и выстрел Кирьякопулоса. А крученый удар Траоре уже отбить не сумел. Хамед прорвася в штрафную слева и пробил мимо двух защитников.

Начиная с концовки первого тайма "Ювентус" уже начал полностью переигрывать соперника в креативе. Хотя тот и пытался отвечать. Пожалуй, в атаке мы видели лучшее выступление "бьянконери" в сезоне. Пусть и большинство моментов они создавали на перехватах и контратаках. Влахович и Мората выходили один-на-один, МакКенни пробивал в упор. Влахович - в ближний угол. МакКенни замыкал головой в упор, Рабио переправлял. Все это блестяще тащил Пеголо. Против Де Лихта в упор помогла стойка.

Ясно было, что пробить 40-летнего вратаря в этот вечер может помочь лишь случайность, рикошет. Так и случилось. Влахович вальяжно прорывался по левому флангу, прошел защитника и вышел на угол вратарской, но скорее искал пас, чем бил. Некстати для гостей вмешался Руан.

В эру расцвета Массимилиано Аллегри "Ювентус" выигрывал матчи двумя путями. Либо забив ранний гол, спокойно обороняясь и найдя второй. Либо в равной игре находя гол в концовке, часто случайный. Второй путь сработал сейчас. Сломить "Сассуоло" ему не удалось, он проигрывал некоторые отрезки матча. Но в итоге получилось перезагрузиться и уложиться в основное время. Плюс еще и в атаке туринцы создали гораздо больше, чем обычно. Обнадеживающие знаки.

В полуфинале Влаховича ожидает двухматчевое противостояние с "Фиорентиной".