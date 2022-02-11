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Аталанта – Ювентус. АУДИО онлайн трансляция матча 25-го тура Серии А
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Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 25-го тура чемпионата Италии между "Аталантой" и "Ювентусом".
Команда Малиновского уступила в Кубке Италии "Фиорентине", но теперь коллективу Гасперини нужно переключиться обратно на дистанцию, ведь здесь полным ходом идет борьба за попадание в ТОП-4. "Ювентус" прибавил, но сможет ли он на выезде одолеть "Аталанту"? Сколько сыграет Руслан? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 13 февраля – в 21:40 по киевскому времени.
Комментаторы: Влад Петрушевский и Егор Старков
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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