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Аталанта – Ювентус. АУДИО онлайн трансляция матча 25-го тура Серии А

Италия
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Аталанта – Ювентус. АУДИО онлайн трансляция матча 25-го тура Серии А

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 25-го тура чемпионата Италии между "Аталантой" и "Ювентусом".

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Команда Малиновского уступила в Кубке Италии "Фиорентине", но теперь коллективу Гасперини нужно переключиться обратно на дистанцию, ведь здесь полным ходом идет борьба за попадание в ТОП-4. "Ювентус" прибавил, но сможет ли он на выезде одолеть "Аталанту"? Сколько сыграет Руслан? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 13 февраля – в 21:40 по киевскому времени.

Комментаторы: Влад Петрушевский и Егор Старков

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Трансляция Аудио онлайн стрим
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