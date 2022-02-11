"Ювентусу повезло, ведь после первого гола мы уснули". Аллегри – о победе над Сассуоло

Алленаторе "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал итоги матча ¼ финала Кубка Италии с "Сассуоло" (2:1). Цитирует наставника портал Football Italia.

"Мы довольны Влаховичем и Закарией, это очень хорошие игроки, они быстро освоились и обладают характеристиками, которых у нас не было раньше. Душану нужно прибавлять, играть чище, больше атаковать пространство, но это нормальный процесс для любого игрока".

"Нам повезло забить второй гол. Верно и то, что во втором тайме мы создали много моментов и справились. Мне кажется, что мы уснули после мяча Дибалы, а "Сассуоло" увеличил давление и сравнял счет. К перерыву "Юве" восстановился и пошел вперед. После паузы мы показали правильный агрессивный настрой. Теперь нужно сосредоточиться на игре с "Аталантой", соперник будет мотивирован из-за вылета из Кубка. Первые три команды в таблице – недосягаемы для нас".