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Два итальянских клуба интересуется полузащитником Айнтрахта
29-летний игрок может продолжить карьеру в Риме
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Полузащитник франкфуртского "Айнтрахта" Филип Костич может перебраться в итальянскую Сериию А. 29-летним игроком интересуется "Рома" и "Лацио", сообщает в "Твиттере" журналист Николо Скира.
По информации источника, агент футболиста Алессандро Луччи договаревается по поводу трансфера хавбека в команду чемпионата Италии.
В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги серб сыграл в 18 матчах, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач.
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