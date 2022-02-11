Два итальянских клуба интересуется полузащитником Айнтрахта

Полузащитник франкфуртского "Айнтрахта" Филип Костич может перебраться в итальянскую Сериию А. 29-летним игроком интересуется "Рома" и "Лацио", сообщает в "Твиттере" журналист Николо Скира.

По информации источника, агент футболиста Алессандро Луччи договаревается по поводу трансфера хавбека в команду чемпионата Италии.

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги серб сыграл в 18 матчах, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач.