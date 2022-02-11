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Два итальянских клуба интересуется полузащитником Айнтрахта

Италия
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29-летний игрок может продолжить карьеру в Риме

Два итальянских клуба интересуется полузащитником Айнтрахта

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Полузащитник франкфуртского "Айнтрахта" Филип Костич может перебраться в итальянскую Сериию А. 29-летним игроком интересуется "Рома" и "Лацио", сообщает в "Твиттере" журналист Николо Скира.

По информации источника, агент футболиста Алессандро Луччи договаревается по поводу трансфера хавбека в команду чемпионата Италии.

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги серб сыграл в 18 матчах, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач.

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В статье: Лацио (Рим) Рома (Рим) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Филип Костич Айнтрахт
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