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Дибала готов обсудить новый контракт с Ювентусом. Ему комфортно играть с Влаховичем

Италия
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Аргентинец может остаться в Турине

Дибала готов обсудить новый контракт с Ювентусом. Ему комфортно играть с Влаховичем

Getty Images

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Форвард Пауло Дибала может начать переговоры о новом контракте с "Ювентусом" после переезда в Турин нападающего Душана Влаховича.

У аргентинца сложились прекрасные отношения с сербом. Навык Душана освобождать зоны для Пауло, стягивая на себя защитников, очень помогает южноамериканцу. Кроме этого, между Влаховичем и Дибалой установились теплые отношения за пределами поля.

Как известно, в конце текущего месяца "Ювентус" вернется к обсуждению нового контракта с Пауло. Клуб предложит игроку примерно 7 млн евро в год. Еще месяц назад Дибала был настроен не подписывать новое соглашение, но сейчас его позиция смягчилась.

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В статье: Ювентус (Турин) Пауло Дибала Душан Влахович
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Источник:
La Gazzetta dello Sport

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