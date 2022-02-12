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Дибала готов обсудить новый контракт с Ювентусом. Ему комфортно играть с Влаховичем
Аргентинец может остаться в Турине
Getty Images
Форвард Пауло Дибала может начать переговоры о новом контракте с "Ювентусом" после переезда в Турин нападающего Душана Влаховича.
У аргентинца сложились прекрасные отношения с сербом. Навык Душана освобождать зоны для Пауло, стягивая на себя защитников, очень помогает южноамериканцу. Кроме этого, между Влаховичем и Дибалой установились теплые отношения за пределами поля.
Как известно, в конце текущего месяца "Ювентус" вернется к обсуждению нового контракта с Пауло. Клуб предложит игроку примерно 7 млн евро в год. Еще месяц назад Дибала был настроен не подписывать новое соглашение, но сейчас его позиция смягчилась.
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