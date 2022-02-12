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Моуриньо: Игрокам нравится то, как я работаю, никто не обижается
Тренер Ромы о своем поведении после поражения в Кубке Италии
Фото: Goal.com
Тренер "Ромы" Жозе Моуриньо рассказал о реакции команды на его
"Я бы не изменил своего поведения, если бы они меня попросили, - утверждает Жозе, - но они и не просили меня меняться".
Также Моуриньо рассказал о том, как собирается преодолеть спад в игре команды:
"Будем усердно работать. Сейчас мы сконцентрированы на чемпионате, потом задумаемся о Лиге Конференций. Она мало чем отличается от Лиги Европы, мы должны избегать ошибок, чтобы не вылететь. Чтобы исправиться, - подчеркнул Жозе, - мы будем усердно работать".
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