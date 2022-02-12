Моуриньо: Игрокам нравится то, как я работаю, никто не обижается

Тренер "Ромы" Жозе Моуриньо рассказал о реакции команды на его эмоциональную речь после поражения от "Интера" в четвертьфинале Кубка Италии. Вот что менеджер сказал о том, была ли команда на него зла: "Нет, нисколько".

"Я бы не изменил своего поведения, если бы они меня попросили, - утверждает Жозе, - но они и не просили меня меняться".

Также Моуриньо рассказал о том, как собирается преодолеть спад в игре команды:

"Будем усердно работать. Сейчас мы сконцентрированы на чемпионате, потом задумаемся о Лиге Конференций. Она мало чем отличается от Лиги Европы, мы должны избегать ошибок, чтобы не вылететь. Чтобы исправиться, - подчеркнул Жозе, - мы будем усердно работать".