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Моуриньо: Игрокам нравится то, как я работаю, никто не обижается

Италия
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Тренер Ромы о своем поведении после поражения в Кубке Италии

Моуриньо: Игрокам нравится то, как я работаю, никто не обижается

Фото: Goal.com

UA-Футбол
Новина українською

Тренер "Ромы" Жозе Моуриньо рассказал о реакции команды на его эмоциональную речь после поражения от "Интера" в четвертьфинале Кубка Италии. Вот что менеджер сказал о том, была ли команда на него зла: "Нет, нисколько".

"Я бы не изменил своего поведения, если бы они меня попросили, - утверждает Жозе, - но они и не просили меня меняться".

Также Моуриньо рассказал о том, как собирается преодолеть спад в игре команды:

"Будем усердно работать. Сейчас мы сконцентрированы на чемпионате, потом задумаемся о Лиге Конференций. Она мало чем отличается от Лиги Европы, мы должны избегать ошибок, чтобы не вылететь. Чтобы исправиться, - подчеркнул Жозе, - мы будем усердно работать".

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В статье: Жозе Моуриньо Серия А Рома (Рим)
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