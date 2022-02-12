Серия А. Лацио вновь уверенно побеждает и ползет вверх

Серия А. 25-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Болонья" 3:0

Голы: Иммобиле 13 (пен.), Дзакканьи 53, 63

Еще перед матчем Кубка Италии против "Милана" Маурицио Сарри признал, что в Серии А его "Лацио" в "земле нигде". То есть толком не понимает, чего стоит и ни за что не борется. После 0:4 на "Сан Сиро" в Кубке он стал просто "нигде". Впрочем, в лиге дела налаживаются. 3:0 над "Салернитаной" и "Фиорентиной", 0:0 с "Аталантой". Сарри говорит об очевидном прогрессе, о большей стабильности, надеется, что кубковые проблемы - не показатель. Сегодня особых проблем против команды, которая также в "земле нигде", не было.

Римляне начали активно и уже на 13-ой минуте были вознаграждены смешным пенальти. Защитник гостей Сумаро уверенно выходил с мячом из штрафной, но вдруг решил отмахнуться от Дзакканьи, который позади него скорее изображал прессинг, чем реально надеялся отобрать мяч. Пенальти и 19-й гол Чиро Иммобиле в сезоне. Затем вратарь гостей Скорупски дважды блокировал Чиро в упор, отбивал коварный удар Милинковича-Савича. С 69-ю процентами владения мячом хозяева чувствовали себя уверенно.

Правда, в концовке первого тайма и в начале второго они заснули. Стракоше пришлось наблюдать за ударом Дайкса с угла вратарской (неточным), отбивать удар Арнаутовича пяткой, брать удар головой Орсолини, пусть и легкий. Но на это "Лацио" ответил двумя отличными контратаками. Луис Альберто пасом разрезал всю оборону на левом фланге, Лаццарри промчал по правому и прострелил. Дзакканьи покатил первый мяч под вратарем, а второй четко замкнул.

Итак, "Лацио" с десятью очками в четырех последних матчах лиги с разницей мячей 9:0. В шести очках позади четвертого места при равенстве матчей с "Ювентусом". Возможно, его сезон в Италии еще не закончен. А "Болонья" с четырьмя очками уже в девяти последних матчах. В 11-ти позади Еврокубков, десяти над зоной вылета. Еще один проходной, бесполезный сезон.