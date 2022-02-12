Серия А. Наполи - Интер 1:1. Гроссмейстерско-борцовская ничья

Серия А. 25-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Интер" 1:1

Голы: Инсинье 7 (пен.) - Джеко 47

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Руи, Лоботка, Руис (Ангисса 74), Политано (Элмас 26), Зелински (Унас 84), Инсинье (Жезус 84), Осимхен (Мертенс 84)

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Димарко (Д'Амброзио 90), Думфриз, Брозович, Барелла, Чалханоглу (Видаль 83), Перишич, Джеко, Лаутаро Мартинес (Санчес 83)

Предупреждения: Инсинье 37 - Брозович 60

Главный арбитр: Даниэле Довери

В этом матче должны были царить и царили эмоции, чувства. Ненависти между клубами, а скорее - между городами, регионами. Реванша "Интера" за поражение в дерби неделю тому, реванша Лучано Спаллетти "Интеру" за неуважение к его двум годам в клубе. Боязни миланцев о потере темпа после восьми побед и трех ничьих в 11-ти матчах, когда казалось, что убегают к Скудетто. Ощущения Скудетто неаполитанцев, вновь проснувшихся после месяцев апатии, выкупивших все билеты на стадион, тысячей провожавших по городу командный автобус.

В итоге все же доминировала боязнь. "Интер" не побеждал в лиге с разницей более одного мяча с 17-го декабря, забивал во втором круге в среднем в два раза реже, чем в первом, чувствовал, что теряет свежесть, яркость атаки. Он сейчас в не слишком хорошем состоянии. А "Наполи" в лиге выиграл четыре матча подряд, но не впечатляя, в матче Кубка получил пять мячей, вернул последних игроков с Кубка Африки лишь на днях. Еще недавно не видел большую часть состава из-за травм, болезней и КАН. Он также был не совсем готов.

Защитник "Интера" Стефан Де Фрай обещал интенсивную и атакующую игру. Первое сбывалось поначалу, второе никогда. Спаллетти боялся, что его команда физически уступает "Интеру", но считал, что технически опережает. Сегодня команды были равны и в том, и в этом. Очень сильны в первом, слабы во втором. Много мощи, много и неточностей, обрезок, тупиковых решений.

В первом тайме "Наполи" играл лучше. С самого начала. Одна из первых комбинаций завершилась ударом Ди Лоренцо с 17-ти метров впритирку со стойкой. В этом эпизоде ВАР еще и заметил, что Де Фрай ударил Осимхена по ноге. Инсинье исполнил пенальти отлично. "Интер" попытался ответить высоким прессингом, но был пойман на контратаках. Зелински также с 17-ти метров попал в стойку, Инсинье слета после рикошетов пробил выше. Сами же гости создали лишь прорыв Перишича с навесом на Джеко. Эдин пробил головой слабо.

Даже перехваты мяча гостей возле штрафной хозяев в концовке тайма не помогли.

Во втором тайме "Интер" уже обращался с мячом лучше, чем в первом, лучше, чем соперник. Сразу же сделал гол, да еще и силами критикуемых форвардов. Джеко из глубины бросил по флангу Лаутаро, тот навесил, Эдин головой еле задел, но воспользовался отскоком от защитника и мощно пробил в упор. В середине тайма уже миланцы теряли возле своих ворот, удар Осимхена в ближний угол вытащил Ханданович, от удара Элмаса в упор словенец уже откровенно спас.

Впрочем, все эти моменты были лишь искрами на фоне вязкой, жесткой игры, в которой никто никуда не спешил.

Вряд ли представители команд недовольны выступлением. Скорее всего, будут говорить о битве, о характере, о жесткости и сплоченности. Проблема в том, что не о футболе. Его было очень мало. Этот матч не решил ничего, практически не добавил, не убавил ни одной из команд. Кроме того, что обеих завтра может обойти "Милан". Но ведь борьба за Скудетто в любом случае в самом разгаре.