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Пиоли: Милан сильнее, чем в прошлом году

Италия
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В прошлом сезоне Милан стал вторым

Пиоли: Милан сильнее, чем в прошлом году

Фото: The AC Milan Offside

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли высказался о прогрессе команды:

"Мы убеждены, что команда намного сильнее, чем в прошлом году. Это нормально. Состав очень молодой, но мы уже прошли через многое и выросли. Мы знаем, что каждый матч важен, и все относятся к играм очень внимательно".

В последних трех матчах "Милан" сыграл вничью с "Ювентусом" (0:0), обыграл "Интер" (2:1) и "Лацио" (4:0). Сейчас команда идет на третьем месте, отставая от первого "Интера" на 2 очка.

Также Пиоли прокомментировал продление контракта с левым защитником Тео Эрнандесом:

"Это знак того, что у клуба есть видение и настоящего, и будущего. Того, что он хочет вернуться на высочайший уровень".

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В статье: Стефано Пиоли Милан
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