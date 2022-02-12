Пиоли: Милан сильнее, чем в прошлом году

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли высказался о прогрессе команды:

"Мы убеждены, что команда намного сильнее, чем в прошлом году. Это нормально. Состав очень молодой, но мы уже прошли через многое и выросли. Мы знаем, что каждый матч важен, и все относятся к играм очень внимательно".

В последних трех матчах "Милан" сыграл вничью с "Ювентусом" (0:0), обыграл "Интер" (2:1) и "Лацио" (4:0). Сейчас команда идет на третьем месте, отставая от первого "Интера" на 2 очка.

Также Пиоли прокомментировал продление контракта с левым защитником Тео Эрнандесом:

"Это знак того, что у клуба есть видение и настоящего, и будущего. Того, что он хочет вернуться на высочайший уровень".