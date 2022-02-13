Аллегри перед Аталантой: Для Юве выигрывать матчи – это естественно

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался накануне матча с "Аталантой" в 25-м туре Серии А.

"Нас ожидает прямое столкновение в борьбе за четвертое место. Это важный, но не решающий матч. Будет хорошая игра. "Аталанта" за последние годы доказала, что заслуживает бороться за место в топ-4, и она будет рассержена вылетом из Кубка Италии. Нам понадобится провести матч на высоком уровне.

С подписанием Влаховича мы получили игрока, которого нам не хватало. Мы все работаем с совсем другим энтузиазмом теперь. Но я не устаю повторять, что мы еще ничего не добились, для "Ювентуса" выигрывать матчи – это естественно", – рассказал итальянский наставник.