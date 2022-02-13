Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аллегри перед Аталантой: Для Юве выигрывать матчи – это естественно
Наставник "Старой Синьоры" высказался перед игрой против команды из Бергамо
Football Italia / Автор неизвестен
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался накануне матча с "Аталантой" в 25-м туре Серии А.
"Нас ожидает прямое столкновение в борьбе за четвертое место. Это важный, но не решающий матч. Будет хорошая игра. "Аталанта" за последние годы доказала, что заслуживает бороться за место в топ-4, и она будет рассержена вылетом из Кубка Италии. Нам понадобится провести матч на высоком уровне.
С подписанием Влаховича мы получили игрока, которого нам не хватало. Мы все работаем с совсем другим энтузиазмом теперь. Но я не устаю повторять, что мы еще ничего не добились, для "Ювентуса" выигрывать матчи – это естественно", – рассказал итальянский наставник.
"Зебры" сыграют против команды Гасперини в понедельник, 13-го февраля. Начало встречи - 21:45.
Популярное сейчас
- Германия и Норвегия лидируют, США - третьи. Медальный зачет Олимпиады 2022
- Олейник: Таких президентов, как Ярославский, в жизни не встречал
- Днепр-1 победил в спарринге боснийского участника еврокубков
- "Почему вы обосрались в первые же 10'?" Что Моуриньо сказал игрокам Ромы после поражения Интеру
- Красотка дня. Эффектная девушка полузащитника, который променял Ювентус на Тоттенхэм. ФОТО
- Супряга: После расставания с Савиной я начал сразу же забивать. Мне это пошло только на пользу