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Вот это мастерство! Вратарь Милана отдал ассист на Леау в матче против Сампдории

Италия
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Голкипер исполнил прекрасный пас

Вот это мастерство! Вратарь Милана отдал ассист на Леау в матче против Сампдории

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня "Милан" принимает "Сампдорию" (1:0, первый тайм) во встречи 25-го тура Серии А.

На 8-й минуте счет открыл форвард Рафаэл Леау. При этом голевой пас на него отдал голкипер Майк Меньян. Он забросил мяч на форварда, а тот обыграл защитника на фланге, вошел в штрафную и пробил в дальний угол.

Интересно, что впервые с 2006 года страж ворот "Милана" отдал голевой пас в Серии А. Тогда это удалось Дида в матче против "Асколи".

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В статье: Сампдория (Генуя) Милан Рафаэль Леао Майк Меньян
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