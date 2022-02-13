Вот это мастерство! Вратарь Милана отдал ассист на Леау в матче против Сампдории

Сегодня "Милан" принимает "Сампдорию" (1:0, первый тайм) во встречи 25-го тура Серии А.

На 8-й минуте счет открыл форвард Рафаэл Леау. При этом голевой пас на него отдал голкипер Майк Меньян. Он забросил мяч на форварда, а тот обыграл защитника на фланге, вошел в штрафную и пробил в дальний угол.

Интересно, что впервые с 2006 года страж ворот "Милана" отдал голевой пас в Серии А. Тогда это удалось Дида в матче против "Асколи".