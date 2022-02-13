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Вот это мастерство! Вратарь Милана отдал ассист на Леау в матче против Сампдории
Голкипер исполнил прекрасный пас
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня "Милан" принимает "Сампдорию" (1:0, первый тайм) во встречи 25-го тура Серии А.
На 8-й минуте счет открыл форвард Рафаэл Леау. При этом голевой пас на него отдал голкипер Майк Меньян. Он забросил мяч на форварда, а тот обыграл защитника на фланге, вошел в штрафную и пробил в дальний угол.
Интересно, что впервые с 2006 года страж ворот "Милана" отдал голевой пас в Серии А. Тогда это удалось Дида в матче против "Асколи".
Qué bueno es Rafael Leao. Vaya puto golazo. Y asistencia de Maignan, que vaya temporadón se está marcando. Precioso. pic.twitter.com/IGQxueUTzS— Lassana (@_Lassana_) February 13, 2022
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