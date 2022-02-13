Серия А. 1:1 Дженоа, Салернитаны и Кальяри, статус-кво в зоне вылетa

Серия А. 25-й тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Кальяри" 1:1

Голы: Пинамонти 38 - Паволетти 84

Послеобеденные матчи были посвящены борьбе против вылета. В них принимали участие все три последние команды лиги. "Кальяри" вернулся на 18-ое место из-за победы "Венеции" вчера, но на волне десяти очков в пяти последних матчах, в том числе победы в Бергамо над "Аталантой", надеялся быстро исправить положение. В гостях у Эмполи, заскучавшего середняка, не побеждавшего в семи матчах подряд и дома играющего не слишком хорошо. Но на этот раз не получилось.

Даже пришлось отыгрываться. В довольно ярком интересном матче поначалу работал лишь вратарь гостей Краньо. Но против фирменной контратаки "Эмполи" со своей половины поля (Байрами-Пинамонти) он ничего не мог поделать. Затем и кипер хозяев Викарио начал серьезно вступать в игру, Вальтер Маццарри бросил на поле двух форвардов вместо латераля и опорника и добился своего. Один из них - Паволетти - затолкал мяч после бардака в штрафной.

"Кальяри" вновь над зоной вылета. Но на этот раз лишь благодаря разнице мячей.

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Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Салернитана" 1:1

Голы: Дестро 32 - Бонаццоли 46

В Генуе встречались две последние команды лиги, еще и усилившиеся десятком игроков каждая в январе. Так что должно было быть острее. "Дженоа" не побеждала до этого матча в 21-ом подряд, третий главный тренер Александер Блессин начал с прогресса в игре, но двух 0:0. "Салернитана" побеждала однажды в 13-ти, но гораздо больше проигрывала, и потому последняя. Она уже упустила шанс в перестрелке со "Специей" в предыдущем туре. Здесь также ничья не должна удовлетворять. Обеих.

Наиболее активным на поле был Маттиа Дестро. Он нанес пять ударов по воротам, замкнул пас Экубана, мог еще один. Также удар Баделя срикошетил в стойку. Генуэзцы создали больше. Но и у команды из Салерно нашлась пара форвардов. Джурич сбросил Бонаццоли под не менее легкий удар. А в последние минут 25 команды уже будто ожидали финального свистка. Кроме того удара Баделя.

"Дженоа" в шести очках позади "Кальяри", "Салернитана" - восьми с матчем в запасе. Еще не все потеряно, но ничьими сардов не догнать.

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Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Удинезе" 4:0

Голы: Депаоли 2, Барак 31, Капрари 66, Тамез 85

Странный матч. "Удинезе" выиграл его по ударам по воротам со счетом 19:5, защитники "Вероны" выбивали с линии ворот, перекладина также отбивала, в поте лица работал вратарь Монтипо, а его коллега Сильвестри отбил лишь один удар. Но один удар из пяти, которые попали в створ.

"Удинезе" лишь в шести очках над зоной вылета. А "Верона" на девятом месте.