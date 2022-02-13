Серия А. Рома спасается против Сассуоло на 94-ой минуте

Серия А. 25-й тур

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Рома" 2:2

Голы: Смоллинг 47 (автогол), Траоре 73 - Абрахам 45+1 (пен.), Кристанте 90+4

"Сассуоло": Консильи, Мулдур, Кирикеш, Д. Феррари, Кирьякопулос, Фраттези (Айхан 80), Лопес, Энрике (Харруи 67), Берарди (Сейде 84), Дефрель (Руан 79), Траоре

"Рома": Патрисиу, Манчини (Верету 77), Смоллинг, Кумбулла, Карсдорп (К. Перес 83), Оливейра (Кристанте 69), Мхитарян, Лоренцо Пеллегрини, Винья (Мейтленд-Найлс 76), Афена-Гьян (Шомуродов 69), Абрахам

Предупреждения: Д. Феррари 19, Берарди 45+1, Лопес 45+2 - Манчини 21, Кумбулла 83

Удаление: Д. Феррари 78 (вторая желтая)

Синусоида "Ромы" продолжается. 2-3 победы, когда кажется, что спокойствие и стабильность реальны. Затем 2-3 матча без побед, когда Жозе Моуриньо поливает грязью собственных игроков и арбитров. И так весь сезон. После 0:0 дома против "Дженоа" из зоны вылета в лиге досталось судьям, после вылета из Кубка от "Интера" португалец, согласно сообщениям, заявил своим игрокам, что они "обгадились", "без тестикул" и должны играть в Серии С. Причем он и не отрицал тяжелый разговор, говоря, что игрокам такое нравится.

Сегодня ожидала игра против команды, также страдающей в лиге (одна победа в семи предыдущих матчах) и вылетевшей из Кубка. Правда, гораздо достойнее, борясь с "Ювентусом" до 88-ой минуты. А до этого "Сассуоло" в четырех матчах лиги против команд Топ-7 набрал десять очков. Его наставник Алессио Дионизи даже прямо заявлял, что команде легче играть против грандов. Матч ожидался бурный, как предыдущие два, результат в которых (победа "Ромы" и ничья) не был опеределен до 86-ой минуты. Сегодня получилось еще позже.

В целом складывалось впечатление, что мы видели новый вид спорта - бег с мячом. Именно этим занимались игроки. Хватали мяч и мчались вперед, не видя ни партнеров по команде, ни ворот. Последние пасы и удары обычно были ужасными. Команды можно было частично оправдать отсутствием лучших игроков атаки - Скамакки и Распадори у хозяев, Дзаньоло у гостей, но проблема ведь была в командной игре.

В начале матча Консильи выиграл дуэль у Афены-Гьяна, а Патрисиу отбил выстрел Берарди. Далее и до концовки тайма ворот будто не было. В концовке прострел Виньи слева Кирикеш прервал рукой. На 47-ой минуте уже прострел Траоре срикошетил от Смоллинга и прошел под вратарем. Провал Патрисиу. Траоре был лучшим на поле, он сумел поймать и замкнуть заброс Берарди. Но в добавленное время "Роме" наконец-то удалось кое-что создать против десятерых с 78-ой минуты соперников. Кристанте, вышедший на замену, замкнул навес с углового головой.

Игра и результат, которые не должны никого устроить. Кроме, разве что, интенсивности. "Рома" осталась седьмой, "Сассуоло" - 12-ым.