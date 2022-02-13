Абрахам - первый англичанин с сезона 1991/92, кто забил 11 голов за сезон Серии А

В матче 25-го тура итальянской Серии А "Рома" на выезде расписала ничью с "Сассуоло" - 2:2.

Первый гол римлян в этом поединке записал на свой счет центральный нападающий Тэмми Абрахам - англичанин реализовал пенальти в начале второго тайма.

Таким образом, 24-летний форвард стал первым английским игроком, которому удалось забить 11 мячей в сезоне чемпионата Италии с сезона 1991/1992. Тогда такое же количество голов за одну кампанию итальянского первенства набрал Дэвид Платт.