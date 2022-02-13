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Абрахам - первый англичанин с сезона 1991/92, кто забил 11 голов за сезон Серии А
Тэмми реализовал пенальти в игре против "Сассуоло"
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 25-го тура итальянской Серии А "Рома"
Первый гол римлян в этом поединке записал на свой счет центральный нападающий Тэмми Абрахам - англичанин реализовал пенальти в начале второго тайма.
Таким образом, 24-летний форвард стал первым английским игроком, которому удалось забить 11 мячей в сезоне чемпионата Италии с сезона 1991/1992. Тогда такое же количество голов за одну кампанию итальянского первенства набрал Дэвид Платт.
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