Недвед: Мората – самый важный игрок в трио с Дибалой и Влаховичем

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед в интервью перед матчем с "Аталантой" высказался о новом атакующем трио Влахович, Дибала, Мората, и раздал комплименты испанскому нападающему туринцев:

"Люди мало говорят о Морате, но мне кажется, он самый важный игрок в этом трио, так как он жертвует собой, знает, как придержать мяч, усердно отрабатывает и создает пространство".

В сегодняшней игре против команды из Бергамо трио снова вышло в основе, и вот как это прокомментировал Недвед:

"Раз уж их используют вместе, это потому, что тренер ценит их жертвы для того, чтобы система работала, иначе бы он их не ставил".