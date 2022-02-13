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Недвед: Мората – самый важный игрок в трио с Дибалой и Влаховичем

Италия
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Альваро заслужил похвалу от мэтра

Недвед: Мората – самый важный игрок в трио с Дибалой и Влаховичем

Фото: Juvefc.com

UA-Футбол
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Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед в интервью перед матчем с "Аталантой" высказался о новом атакующем трио Влахович, Дибала, Мората, и раздал комплименты испанскому нападающему туринцев:

"Люди мало говорят о Морате, но мне кажется, он самый важный игрок в этом трио, так как он жертвует собой, знает, как придержать мяч, усердно отрабатывает и создает пространство".

В сегодняшней игре против команды из Бергамо трио снова вышло в основе, и вот как это прокомментировал Недвед:

"Раз уж их используют вместе, это потому, что тренер ценит их жертвы для того, чтобы система работала, иначе бы он их не ставил".

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В статье: Ювентус (Турин) Павел Недвед Альваро Мората Пауло Дибала Душан Влахович
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