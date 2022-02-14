Ханданович близок к продлению контракта с Интером

Капитан и основной голкипер миланского "Интера" Самир Ханданович ведет переговоры о продлении контракта с "нерадзурри". Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

37-летний словенец готов пойти на понижение заработной платы ради нового соглашения. Речь идет о продлении сотрудничества между вратарем и клубом до конца сезона 2022/2023.

Напомним, Ханданович выступает за "Интер" с 2012-го года. А в прошлой кампании Самир вместе с "черно-синими" стал чемпионом Италии.