  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ханданович близок к продлению контракта с Интером
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ханданович близок к продлению контракта с Интером

Италия
(1 голосов)

37-летний вратарь продолжит сотрудничество с понижением зарплаты

Ханданович близок к продлению контракта с Интером

Фото: SempreInter

Новина українською

Капитан и основной голкипер миланского "Интера" Самир Ханданович ведет переговоры о продлении контракта с "нерадзурри". Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

37-летний словенец готов пойти на понижение заработной платы ради нового соглашения. Речь идет о продлении сотрудничества между вратарем и клубом до конца сезона 2022/2023.

Напомним, Ханданович выступает за "Интер" с 2012-го года. А в прошлой кампании Самир вместе с "черно-синими" стал чемпионом Италии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Самир Ханданович Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter Nico Schira

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...