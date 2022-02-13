Серия А. Аталанта - Ювентус 1:1. Ракеты Малиновского не хватило

Серия А. 25-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Ювентус" 1:1

Голы: Малиновский 76 - Данило 90+2

"Аталанта": Спортьелло, Толой, Демираль, Джимсити, Дзаппакоста (Меле 60), Де Роон, Фройлер, Хатебур, Коопмейнерс, Бога (Пашалич 90+1), Муриэль (Малиновский 60)

"Ювентус": Щесны, Данило, Де Лихт, Бонуччи (Куадрадо 79), Де Шильо, Локателли, МакКенни (Кен 81), Рабио (Артур 86), Дибала, Влахович, Мората (Аке 86)

Предупреждения: Джимсити 35, Хатебур 36 - Данило 38, Влахович 42, Де Лихт 75

Главный арбитр: Маурицио Мариани

В этом матче очень многое указывало на "Ювентус". После долгого преследования он наконец-то вышел на четвертое место, чем был вдохновлен. Серия из 12-ти матчей в лиге и Кубке без поражений (девять побед) тянулась с 0:1 против "Аталанты" в первом круге. Бергамцы же впервые в каденции Джан Пьеро Гасперини на такой поздней стадии сезона выдали лишь одну победу в шести турах, еще и вылетели из Кубка на днях. Вокруг вновь заговорили о конце эры, исходе горючего. Хотя вот на ракету Руслана Малиновского горючего хватило.

Игра вызвала двоякое впечатление. С одной стороны, 36 ударов по воротам, буря эмоций, бешеная поддержка болельщиков, замечательный гол одной команды и сверхдраматичный - другой. Спектакль точно удался. С другой стороны, вряд ли можно говорить об игре высочайшего класса. Сырость "Ювентуса" и кризис "Аталанты", то есть то, что мы видели до матча, видели и в матче. Угроза воротам точно не была на высоком уровне. Слишком много неточных ударов, передач, неправильных решений, холостого бега.

В первом тайме так побежал из ворот Войцех Щесны и не успел перекрыть Коопмейнерса, Муриэль пробивал в пустые ворота. Бонуччи вытащил. В начале второго поляк уже исправился, вытащив удар Де Роона. Спортьелло, подменявший дисквалифицированного Муссо, отбил выстрел Влаховича из-под перекладины. Де Лихт особо отличался заблокированными ударами. Но было ясно, что для гола нужна грубая ошибка либо что-то великолепное.

Великолепное мы и увидели. Руслан Малиновский, из-за плохой формы после коронавируса потерявший в этом матче место в первых 11-ти, вышел на замену, прорвался, заработал штрафной. Разыграл его с Фройлером (Ремо отбросил ему мяч) и нанес блестящий удар левой. Мяч резко поднялся и резко опустился. Последнее - уже в сетке.

Далее Малиновский мог создать еще два гола. Вновь Де Лихт заблокировал, затем заброс Руслана Хатебур замкнул с острого угла в упор. В перекладину. Но затем мяч уже начал летать по вратарской хозяев. Так был заработан угловой, Дибала подал его на 92-ой минуте, и Данило замкнул головой.

В чью пользу такой результат? Учитывая состояние "Аталанты", отказ тренера и игроков от разговоров с прессой, обвинения от спортивного директора Умберто Марино в адрес арбитров и его же признание кризиса, состояния, когда "ничего не получается, все против тебя", она не должна быть особо разочарована. Тем более, что не проиграла дома, где уступила подряд "Кальяри" в лиге и "Фиорентине" в Кубке, где играет слабо. С другой стороны, как и в четверг, пропущен гол в добавленное время. И упущен такой шанс вернуться в Топ-4!

А "Ювентус"? Он вновь не впечатлил в Топ-матче, вновь не победил в Топ-матче. Упустил возможность ввергнуть соперника в панику. Да и не был близок к такой возможности по игре. Тем не менее, идет по плану Массимилиано Аллегри. Медленно утверждается на высоких местах, находит характер. Он как раз добыл результат в концовке во втором матче подряд.

Малиновский? Он забивает "Ювентусу" уже четвертый гол в карьере во всех турнирах. Предыдущий на этом стадионе десять месяцев назад принес победу. И тогда он вышел на замену. Жаль, что сейчас не получилось. Остается удовлетворяться попаданием в список лучших голов уик-энда, а то и месяца в Европе (а он попадет). И тем, что должен ознаменовать возвращение украинца на свой уровень.