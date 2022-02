Малиновский забил больше всех в этом сезоне Серии А из-за переделов штрафной

Руслан Малиновский забил уже 5 гол из-за пределов штрафной площади в этом сезоне Серии А. Это лучший результат в чемпионате. Всего у украинца 6 голов и 2 ассиста в 19 матчах лиги.

За всю карьеру в "Аталанте" у Руслана уже 14 голов из-за пределов штрафной.

No player has scored more goals from outside the box in Serie A this season than Ruslan Malinovskyi (5).



What a strike against Juventus. ???? pic.twitter.com/UncKcbgZ2t