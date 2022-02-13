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Малиновский забил больше всех в этом сезоне Серии А из-за переделов штрафной

Италия
(1 голосов)

Украинец продолжает расстреливать голкиперов издалека

Малиновский забил больше всех в этом сезоне Серии А из-за переделов штрафной

Фото: Goal.com

UA-Футбол
Новина українською

Руслан Малиновский забил уже 5 гол из-за пределов штрафной площади в этом сезоне Серии А. Это лучший результат в чемпионате. Всего у украинца 6 голов и 2 ассиста в 19 матчах лиги.

За всю карьеру в "Аталанте" у Руслана уже 14 голов из-за пределов штрафной.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский
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Комментарии (1)
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pilips111 (Чернигов)
13.02.2022 в 23:54
Красава
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