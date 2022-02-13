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Малиновский забил больше всех в этом сезоне Серии А из-за пределов штрафной
Украинец продолжает расстреливать голкиперов издалека
Фото: Goal.com
Руслан Малиновский забил уже 5 гол из-за пределов штрафной площади в этом сезоне Серии А. Это лучший результат в чемпионате. Всего у украинца 6 голов и 2 ассиста в 19 матчах лиги.
За всю карьеру в "Аталанте" у Руслана уже 14 голов из-за пределов штрафной.
No player has scored more goals from outside the box in Serie A this season than Ruslan Malinovskyi (5).— Squawka Football (@Squawka) February 13, 2022
What a strike against Juventus. ???? pic.twitter.com/UncKcbgZ2t
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Комментарии (1)
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pilips111 (Чернигов)
13.02.2022 в 23:54
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