  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Фирменный удар Малиновского и характер туринцев. Аталанта - Ювентус 1:1. ВИДЕО обзор матча
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фирменный удар Малиновского и характер туринцев. Аталанта - Ювентус 1:1. ВИДЕО обзор матча

Италия
(3 голосов)

Смотреть видео обзор матча Аталанта - Ювентус, чемпионат Италии, 13 февраля 2022

Фирменный удар Малиновского и характер туринцев. Аталанта - Ювентус 1:1. ВИДЕО обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Аталанта - Ювентус, которые встречались в 25-м туре итальянской Серии А. Хозяева поля немало били по воротам, но их ударам никак не хватало точности. Пока на замену не вышел Руслан Малиновский – именно он нанес классный удар со штрафного и открыл счет. Впрочем, удержать победу Аталанте не удалось - перед финальным свистком Данило сравнял. Таким образом, Ювентус остался на четвертой строчке, Аталанта отстает на два очка.

Итальянская Серия А. 25-й тур
Аталанта – Ювентус 1:1
Голы: Малиновский 76 – Данило 90+2

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...