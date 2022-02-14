Фирменный удар Малиновского и характер туринцев. Аталанта - Ювентус 1:1. ВИДЕО обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Аталанта - Ювентус, которые встречались в 25-м туре итальянской Серии А. Хозяева поля немало били по воротам, но их ударам никак не хватало точности. Пока на замену не вышел Руслан Малиновский – именно он нанес классный удар со штрафного и открыл счет. Впрочем, удержать победу Аталанте не удалось - перед финальным свистком Данило сравнял. Таким образом, Ювентус остался на четвертой строчке, Аталанта отстает на два очка.

Итальянская Серия А. 25-й тур

Аталанта – Ювентус 1:1

Голы: Малиновский 76 – Данило 90+2