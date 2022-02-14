Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фирменный удар Малиновского и характер туринцев. Аталанта - Ювентус 1:1. ВИДЕО обзор матча
Смотреть видео обзор матча Аталанта - Ювентус, чемпионат Италии, 13 февраля 2022
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Аталанта - Ювентус, которые встречались в 25-м туре итальянской Серии А. Хозяева поля немало били по воротам, но их ударам никак не хватало точности. Пока на замену не вышел Руслан Малиновский – именно он нанес классный удар со штрафного и открыл счет. Впрочем, удержать победу Аталанте не удалось - перед финальным свистком Данило сравнял. Таким образом, Ювентус остался на четвертой строчке, Аталанта отстает на два очка.
Итальянская Серия А. 25-й тур
Аталанта – Ювентус 1:1
Голы: Малиновский 76 – Данило 90+2
Популярное сейчас
- Разгромные победы Полтавы и Таврии. Все спарринги клубов Второй лиги
- "Я не думал, что Руслан сможет забить с такой дистанции". Защитник Юве – о фоле на Малиновском
- Кошмар для Турина. Малиновский забивает Ювентусу в четвертом матче из шести
- Серия А. Милан одолел Сампдорию и вновь первый, Супряга остался в запасе
- Красотка дня. Роскошная девушка лидера обороны мадридского Реала. ФОТО
- Красотка дня. Дочь легенды АПЛ, бойфренд которой стал одноклубником Миколенко в Эвертоне. ФОТО