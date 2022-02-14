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Проверил каркас. Как защитник Аталанты украл у Малиновского ассист в матче с Юве

Италия
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Убойный момент

Проверил каркас. Как защитник Аталанты украл у Малиновского ассист в матче с Юве

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 13 февраля, "Аталанта" сыграла вничью с туринским "Ювентусом" в 25-м туре чемпионата Италии (1:1). На гол украинского хавбека хозяев Руслана Малиновского со штрафного уже в компенсированное время ответил защитник гостей Данилу.

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Тем не менее, Малиновский мог покинуть поле после финального свистка не только с забитым мячом, но и с результативной подачей. На 84-й минуте встречи Компейнерс подал угловой, Толои неумышленно продлил навес на дальнюю штангу, где оказался Руслан.

Украинец дважды шатнул Куадрадо и идеально закинул Хатебуру на пустые ворота, Щенсны лишь наблюдал за полетом сферы. К сожалению, партнер Руслана не реализовал убойный шанс, в касание слету Ханс умудрился попасть в перекладину.

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В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Ханс Хатебур
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