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"Удаление, пенальти". Гасперини не пришел на пресс-конференцию, зато высказался гендиректор Аталанты

Италия
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Судейством бергамаски недовольны

"Удаление, пенальти". Гасперини не пришел на пресс-конференцию, зато высказался гендиректор Аталанты

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный директор "Аталанты" Умберто Марино после матча 25-го тура Серии А с "Ювентусом" (1:1) прокомментировал эпизод с попаданием снаряда в руку защитника Маттейса Де Лигта после удара Жереми Бога, дело было в штрафной площадке.

"У нас другое мнение о данном эпизоде. Игра рукой де Лигта – это удаление и пенальти, 100%. Серьезно, давайте комментировать эпизоды так же, как их трактуют в других матчах. Оба решения вполне понятны".

Отметим, что алленаторе команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини не пришел на послематчевую пресс-конференцию из-за недовольства работой арбитра Маурицио Мариани.

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В статье: Ювентус (Турин) Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Матейс де Лигт Умберто Марино
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Источник:
football-italia.net

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