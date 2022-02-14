"Удаление, пенальти". Гасперини не пришел на пресс-конференцию, зато высказался гендиректор Аталанты

Генеральный директор "Аталанты" Умберто Марино после матча 25-го тура Серии А с "Ювентусом" (1:1) прокомментировал эпизод с попаданием снаряда в руку защитника Маттейса Де Лигта после удара Жереми Бога, дело было в штрафной площадке.

"У нас другое мнение о данном эпизоде. Игра рукой де Лигта – это удаление и пенальти, 100%. Серьезно, давайте комментировать эпизоды так же, как их трактуют в других матчах. Оба решения вполне понятны".

Отметим, что алленаторе команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини не пришел на послематчевую пресс-конференцию из-за недовольства работой арбитра Маурицио Мариани.