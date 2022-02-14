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Один из лучших бомбардиров клуба Серии А впервые сыграл после 12-летнего бана
Наркотики – зло
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-капитан "Сампдории" Франческо Флаки вернулся в футбол после многолетней дисквалификации. Форвард сдал положительный тест на кокаин в январе 2007 года, за что получил два года бана от чиновников. Тем не менее, в 2009 году он вновь попался на употреблении наркотиков, термин дисквалификации вырос до 12 лет. В этот период итальянец неофициально тренировал детские и молодежные команды.
На днях Флаки провел 30 минут в матче за клуб пятого дивизиона Италии "Сигна 1914" (2:2, против команды "Прато-2000"). Сам 46-летний Франческо заявил:
"Это как заново родиться. Сначала у меня закружилась голова, я неделю не спал из-за напряжения. Теперь я счастлив, я хочу поблагодарить всех, кто заставил меня почувствовать себя таким, каким я был раньше – футболистом".
Флаки также защищал цвета "Фиорентины", "Бари", "Эмполи" и нескольких малоизвестных клубов. А еще он выступал за сборную Италии (U-18). За "Сампдорию" Франческо забил 110 голов. Только Джанлука Виалли (141) и Роберто Манчини (171) обгоняют его в списке лучших бомбардиров клуба.
???????? Compartió ataque con Batistuta en la Fiore, donde es el 3er máximo goleador— SportsCenter (@SC_ESPN) February 13, 2022
???? Estuvo 12 años suspendido por doping
???? Estuvo 12 años suspendido por doping y hoy volvió a jugar con el Signa 1914
???? A los 46, Francesco Flachi cumplió sueño y regresó a las canchas pic.twitter.com/LJvHmEmoGE
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