Один из лучших бомбардиров клуба Серии А впервые сыграл после 12-летнего бана

Экс-капитан "Сампдории" Франческо Флаки вернулся в футбол после многолетней дисквалификации. Форвард сдал положительный тест на кокаин в январе 2007 года, за что получил два года бана от чиновников. Тем не менее, в 2009 году он вновь попался на употреблении наркотиков, термин дисквалификации вырос до 12 лет. В этот период итальянец неофициально тренировал детские и молодежные команды.

На днях Флаки провел 30 минут в матче за клуб пятого дивизиона Италии "Сигна 1914" (2:2, против команды "Прато-2000"). Сам 46-летний Франческо заявил:

"Это как заново родиться. Сначала у меня закружилась голова, я неделю не спал из-за напряжения. Теперь я счастлив, я хочу поблагодарить всех, кто заставил меня почувствовать себя таким, каким я был раньше – футболистом".

Флаки также защищал цвета "Фиорентины", "Бари", "Эмполи" и нескольких малоизвестных клубов. А еще он выступал за сборную Италии (U-18). За "Сампдорию" Франческо забил 110 голов. Только Джанлука Виалли (141) и Роберто Манчини (171) обгоняют его в списке лучших бомбардиров клуба.