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Один из лучших бомбардиров клуба Серии А впервые сыграл после 12-летнего бана

Италия
(2 голосов)

Наркотики – зло

Один из лучших бомбардиров клуба Серии А впервые сыграл после 12-летнего бана

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-капитан "Сампдории" Франческо Флаки вернулся в футбол после многолетней дисквалификации. Форвард сдал положительный тест на кокаин в январе 2007 года, за что получил два года бана от чиновников. Тем не менее, в 2009 году он вновь попался на употреблении наркотиков, термин дисквалификации вырос до 12 лет. В этот период итальянец неофициально тренировал детские и молодежные команды.

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На днях Флаки провел 30 минут в матче за клуб пятого дивизиона Италии "Сигна 1914" (2:2, против команды "Прато-2000"). Сам 46-летний Франческо заявил:

"Это как заново родиться. Сначала у меня закружилась голова, я неделю не спал из-за напряжения. Теперь я счастлив, я хочу поблагодарить всех, кто заставил меня почувствовать себя таким, каким я был раньше – футболистом".

Флаки также защищал цвета "Фиорентины", "Бари", "Эмполи" и нескольких малоизвестных клубов. А еще он выступал за сборную Италии (U-18). За "Сампдорию" Франческо забил 110 голов. Только Джанлука Виалли (141) и Роберто Манчини (171) обгоняют его в списке лучших бомбардиров клуба.

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В статье: Франческо Флаки
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (5)
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Запорізьке Торпедо (zp)
14.02.2022 в 14:44
помню его, за Сампу неплохо колотил
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ymscik (Херсон)
14.02.2022 в 14:42
А вы говорите Миля...!
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Черноморчик (Одесса )
14.02.2022 в 14:32
Ещё один додик который просрал свою карьеру и возможность обеспечить старость .
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Запорізьке Торпедо (zp)
14.02.2022 в 14:45
чо, в Генуе много лет был на первых ролях, до того как, думаю кое-какое баблишко должно было остаться с тех пор
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Цап-царап (Харків)
14.02.2022 в 14:02
"У цей період італієць неофіційно тренував дитячі та молодіжні команди." Надеюсь, смену вырастил достойную, за 12 лет...
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