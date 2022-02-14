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Почему матч против Ювентуса стал особенным для Руслана Малиновского
Детализуем в коротком видео
Фото: Goal.com
Украинский полузащитник Атланты Руслан Малиновский в очередной раз отличился голом в ворота Ювентуса. Рассказываем, чем это достижение важно для хавбека и к чему здесь Андрей Шевченко.
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