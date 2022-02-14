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Гасп осознанно сделал Малиновского джокером, но Юве не заслуживал проиграть. Аудиомнение #136

Италия
(1 голосов)

Чисто итальянский подкаст

Гасп осознанно сделал Малиновского джокером, но Юве не заслуживал проиграть. Аудиомнение #136

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем поединки между "Наполи" и "Интером", "Аталантой" и "Ювентусом" – 1:1 бывают разными. Послушать выпуски можно на Megogo Audio, Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.

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Изучаем, как произносится фамилия лидера атак "Наполи", в сотый раз говорим о том, чей "Интер" лучше – Конте или Индзаги. Импонируем атакующему футболу "адзурри", не списываем "Юве" со счетов в чемпионской гонке за Скудетто. Хвалим Малиновского, улыбаемся с Де Лигта, внимательно разбираем работу арбитра в матче между "бьянконери" и "Аталантой" – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:36 – "Аталанта" – "Ювентус" (1:1);

09:21 – "Наполи" – "Интер" (1:1);

19:01 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский Чемпионат Италии Альваро Мората Интер (Милан) Наполи (Неаполь) Пауло Дибала Войцех Щенсны Марко Спортьелло Жереми Бога Симоне Индзаги Душан Влахович Матейс де Лигт Ханс Хатебур Виктор Осимхен Тён Копмейнерс
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