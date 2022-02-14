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Гасп осознанно сделал Малиновского джокером, но Юве не заслуживал проиграть. Аудиомнение #136
Чисто итальянский подкаст
Getty Images / Global Images Ukraine
Обсуждаем поединки между "Наполи" и "Интером", "Аталантой" и "Ювентусом" – 1:1 бывают разными. Послушать выпуски можно на Megogo Audio, Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.
Изучаем, как произносится фамилия лидера атак "Наполи", в сотый раз говорим о том, чей "Интер" лучше – Конте или Индзаги. Импонируем атакующему футболу "адзурри", не списываем "Юве" со счетов в чемпионской гонке за Скудетто. Хвалим Малиновского, улыбаемся с Де Лигта, внимательно разбираем работу арбитра в матче между "бьянконери" и "Аталантой" – еще больше мыслей внутри подкаста.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:36 – "Аталанта" – "Ювентус" (1:1);
09:21 – "Наполи" – "Интер" (1:1);
19:01 – Не попадайте в офсайд!
IL RAPPRESENTANTE DI PALLAVO...LISTA#DeLigt #AtalantaJuve pic.twitter.com/QTPfm16odY— Felix Magath sospeso (@ICazzotti) February 14, 2022
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