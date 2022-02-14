Бога – первый игрок в истории Серии А, сыгравший 100 матчей без единой желтой

Нападающий "Аталанты" Джереми Бога – первый полевой игрок в истории Серии А, сыгравший 100 матчей без желтых карточек, сообщает Calcio Italiana. Команда нападающего 13 февраля сыграла вничью с "Ювентусом" (1:1).

Бывший игрок "Сассуоло" стал первым, кто не получил предупреждение в 3-очковую эпоху Серии А.

В этом сезоне Джереми провел 15 матчей, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего ивуарийца в 20 миллионов евро.